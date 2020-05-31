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غداً.. عودة برنامج "جيم ولياقة" بإطلالة جديدة في موسمه العاشر على UFM

يستضيف نخبة من الأطباء والرياضيين ويقدم نصائح مختلفة للصحة والرشاقة

في إطلالته الجديدة، يعود -بإذن الله- برنامج «جيم ولياقة» لأول مرة في صيف الموسم (10) مع المذيع محمد المقبل، في موسمه العاشر عبر أثير إذاعة يو إف إم UFM.

ويقدّم "المقبل" عبر برنامجه وجبة دسمة من المعلومات والنصائح والتوجيهات لكل من يهتم بلياقته الصحية؛ حيث توّج جهوده بالفوز بجائزة أفضل برنامج صحي على مستوى المملكة والخليج لعام 2015م.

ويتناول البرنامج الذي يبث يومياً عند الحادية عشرة وخمس دقائق صباحاً، ويستمر خمسين دقيقة، مواضيع مختلفة في كل حلقة باستضافة نخبة من الأطباء والأخصائيين والرياضيين، بفقرات متنوعة (أسنانك لولو - طبيب جراح- علاج طبيعي -والـCOACH) مع نصائح يومية مختلفة للصحة والرشاقة.

يذكر أن برنامج «جيم ولياقة» الذي ترعاه وقت اللياقة ومجموعة الدكتور أمجد الحقيل الطبية ومستشفيات دلة نمار، ويقدم عدة نصائح وتوجيهات صحية لصحتك ورشاقتك، ويستضيف أبرز الرياضيين والمهتمين بشأن صحة ورشاقة الأجسام، ويستحوذ البرنامج على اهتمام قطاع كبير من المشاهدين.

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غداً.. عودة برنامج "جيم ولياقة" بإطلالة جديدة في موسمه العاشر على UFM
سبق

في إطلالته الجديدة، يعود -بإذن الله- برنامج «جيم ولياقة» لأول مرة في صيف الموسم (10) مع المذيع محمد المقبل، في موسمه العاشر عبر أثير إذاعة يو إف إم UFM.

ويقدّم "المقبل" عبر برنامجه وجبة دسمة من المعلومات والنصائح والتوجيهات لكل من يهتم بلياقته الصحية؛ حيث توّج جهوده بالفوز بجائزة أفضل برنامج صحي على مستوى المملكة والخليج لعام 2015م.

ويتناول البرنامج الذي يبث يومياً عند الحادية عشرة وخمس دقائق صباحاً، ويستمر خمسين دقيقة، مواضيع مختلفة في كل حلقة باستضافة نخبة من الأطباء والأخصائيين والرياضيين، بفقرات متنوعة (أسنانك لولو - طبيب جراح- علاج طبيعي -والـCOACH) مع نصائح يومية مختلفة للصحة والرشاقة.

يذكر أن برنامج «جيم ولياقة» الذي ترعاه وقت اللياقة ومجموعة الدكتور أمجد الحقيل الطبية ومستشفيات دلة نمار، ويقدم عدة نصائح وتوجيهات صحية لصحتك ورشاقتك، ويستضيف أبرز الرياضيين والمهتمين بشأن صحة ورشاقة الأجسام، ويستحوذ البرنامج على اهتمام قطاع كبير من المشاهدين.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
09:48 PM

غداً.. عودة برنامج "جيم ولياقة" بإطلالة جديدة في موسمه العاشر على UFM

يستضيف نخبة من الأطباء والرياضيين ويقدم نصائح مختلفة للصحة والرشاقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في إطلالته الجديدة، يعود -بإذن الله- برنامج «جيم ولياقة» لأول مرة في صيف الموسم (10) مع المذيع محمد المقبل، في موسمه العاشر عبر أثير إذاعة يو إف إم UFM.

ويقدّم "المقبل" عبر برنامجه وجبة دسمة من المعلومات والنصائح والتوجيهات لكل من يهتم بلياقته الصحية؛ حيث توّج جهوده بالفوز بجائزة أفضل برنامج صحي على مستوى المملكة والخليج لعام 2015م.

ويتناول البرنامج الذي يبث يومياً عند الحادية عشرة وخمس دقائق صباحاً، ويستمر خمسين دقيقة، مواضيع مختلفة في كل حلقة باستضافة نخبة من الأطباء والأخصائيين والرياضيين، بفقرات متنوعة (أسنانك لولو - طبيب جراح- علاج طبيعي -والـCOACH) مع نصائح يومية مختلفة للصحة والرشاقة.

يذكر أن برنامج «جيم ولياقة» الذي ترعاه وقت اللياقة ومجموعة الدكتور أمجد الحقيل الطبية ومستشفيات دلة نمار، ويقدم عدة نصائح وتوجيهات صحية لصحتك ورشاقتك، ويستضيف أبرز الرياضيين والمهتمين بشأن صحة ورشاقة الأجسام، ويستحوذ البرنامج على اهتمام قطاع كبير من المشاهدين.

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