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"سباهي" يُطلق المعايير الوطنية لتقييم المراكز والمجمعات الطبية

تطبّق بداية من 2020على أيّ مرفق يقدم خدمات طبية دون أسرّة

أطلق المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، خلال حفل استضافته غرفة الرياض ممثلة في لجنة المنشآت الطبية، مساء الإثنين 14 أكتوبر، المعايير الوطنية للمراكز والمجمعات الطبية في جميع أنحاء المملكة، بحضور جمع من المسؤولين ورجال الأعمال.

وبيّن عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المنشآت الطبية بالغرفة الدكتور خالد العنزي؛ أن إطلاق المعايير الوطنية للمراكز والمجمعات الطبية يأتي متزامناً مع التطور الكبير في أعمال المركز لمنح شهادات الاعتماد لجميع مراكز الرعاية الصحية العاملة في القطاعين العام والخاص، باعتبار أن مهام المركز الرئيسة تتركز في وضع معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى التي يتم بموجبها تقييم جميع المنشآت الصحية لإقامة الدليل لتلك المعايير.

من جهته، لفت مدير عام المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" الدكتور سالم الوهابي؛ إلى إطلاق النسخة الأولى من المعايير الوطنية للمجمعات الطبية والعيادات الخاصة، التي سيتم تطبيقها اعتباراً من بداية عام 2020على أيّ مرفق طبي يقدم خدمات طبية للمرضى لكنه لا يحتوي على أسرّة.

وأكّد الوهابي؛ أن هذه المعايير وُضعت بطريقة تغطي تلك المجمعات والعيادات الطبية على جميع أنحاء المملكة، مشيراً إلى أن مهمة المركز "سباهي"، هي وضع معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى التي يتم بموجبها تقييم جميع منشآت الرعاية الصحية لإقامة الدليل على التقيد بتلك المعايير.

وأضاف، أن "المركز" يعد الأول من نوعه في منطقة الخليج والعالم العربي، مما يؤكّد ريادة المملكة في هذا المجال، ويفتح الباب أمام تأسيس مراكز مشابهة سواء في القطاعات الصحية المختلفة داخل المملكة أو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك سيحدث نقلة مهمة باتجاه تجويد الخدمات وضمان مأمونيتها، وتعزيز رعاية المريض وسلامتها.

سباهي غرفة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سباهي" يُطلق المعايير الوطنية لتقييم المراكز والمجمعات الطبية
سبق

أطلق المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، خلال حفل استضافته غرفة الرياض ممثلة في لجنة المنشآت الطبية، مساء الإثنين 14 أكتوبر، المعايير الوطنية للمراكز والمجمعات الطبية في جميع أنحاء المملكة، بحضور جمع من المسؤولين ورجال الأعمال.

وبيّن عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المنشآت الطبية بالغرفة الدكتور خالد العنزي؛ أن إطلاق المعايير الوطنية للمراكز والمجمعات الطبية يأتي متزامناً مع التطور الكبير في أعمال المركز لمنح شهادات الاعتماد لجميع مراكز الرعاية الصحية العاملة في القطاعين العام والخاص، باعتبار أن مهام المركز الرئيسة تتركز في وضع معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى التي يتم بموجبها تقييم جميع المنشآت الصحية لإقامة الدليل لتلك المعايير.

من جهته، لفت مدير عام المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" الدكتور سالم الوهابي؛ إلى إطلاق النسخة الأولى من المعايير الوطنية للمجمعات الطبية والعيادات الخاصة، التي سيتم تطبيقها اعتباراً من بداية عام 2020على أيّ مرفق طبي يقدم خدمات طبية للمرضى لكنه لا يحتوي على أسرّة.

وأكّد الوهابي؛ أن هذه المعايير وُضعت بطريقة تغطي تلك المجمعات والعيادات الطبية على جميع أنحاء المملكة، مشيراً إلى أن مهمة المركز "سباهي"، هي وضع معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى التي يتم بموجبها تقييم جميع منشآت الرعاية الصحية لإقامة الدليل على التقيد بتلك المعايير.

وأضاف، أن "المركز" يعد الأول من نوعه في منطقة الخليج والعالم العربي، مما يؤكّد ريادة المملكة في هذا المجال، ويفتح الباب أمام تأسيس مراكز مشابهة سواء في القطاعات الصحية المختلفة داخل المملكة أو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك سيحدث نقلة مهمة باتجاه تجويد الخدمات وضمان مأمونيتها، وتعزيز رعاية المريض وسلامتها.

16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
12:21 PM

"سباهي" يُطلق المعايير الوطنية لتقييم المراكز والمجمعات الطبية

تطبّق بداية من 2020على أيّ مرفق يقدم خدمات طبية دون أسرّة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، خلال حفل استضافته غرفة الرياض ممثلة في لجنة المنشآت الطبية، مساء الإثنين 14 أكتوبر، المعايير الوطنية للمراكز والمجمعات الطبية في جميع أنحاء المملكة، بحضور جمع من المسؤولين ورجال الأعمال.

وبيّن عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المنشآت الطبية بالغرفة الدكتور خالد العنزي؛ أن إطلاق المعايير الوطنية للمراكز والمجمعات الطبية يأتي متزامناً مع التطور الكبير في أعمال المركز لمنح شهادات الاعتماد لجميع مراكز الرعاية الصحية العاملة في القطاعين العام والخاص، باعتبار أن مهام المركز الرئيسة تتركز في وضع معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى التي يتم بموجبها تقييم جميع المنشآت الصحية لإقامة الدليل لتلك المعايير.

من جهته، لفت مدير عام المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" الدكتور سالم الوهابي؛ إلى إطلاق النسخة الأولى من المعايير الوطنية للمجمعات الطبية والعيادات الخاصة، التي سيتم تطبيقها اعتباراً من بداية عام 2020على أيّ مرفق طبي يقدم خدمات طبية للمرضى لكنه لا يحتوي على أسرّة.

وأكّد الوهابي؛ أن هذه المعايير وُضعت بطريقة تغطي تلك المجمعات والعيادات الطبية على جميع أنحاء المملكة، مشيراً إلى أن مهمة المركز "سباهي"، هي وضع معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى التي يتم بموجبها تقييم جميع منشآت الرعاية الصحية لإقامة الدليل على التقيد بتلك المعايير.

وأضاف، أن "المركز" يعد الأول من نوعه في منطقة الخليج والعالم العربي، مما يؤكّد ريادة المملكة في هذا المجال، ويفتح الباب أمام تأسيس مراكز مشابهة سواء في القطاعات الصحية المختلفة داخل المملكة أو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك سيحدث نقلة مهمة باتجاه تجويد الخدمات وضمان مأمونيتها، وتعزيز رعاية المريض وسلامتها.

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