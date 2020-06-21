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"الصحة" تعلن تسجيل 3379 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 157612

الكويت: 7 وفيات و505 إصابات جديدة بكورونا

ارتفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 39650

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تسجيل 505 إصابات جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 39650 حالة، في حين تم تسجيل 7 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 326 حالة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لهم.
وأوضح السند أن حالات الإصابة تضمنت (231 حالة لمواطنين كويتيين) بنسبة بلغت 45.74% و(274 حالة لغير الكويتيين) بنسبة بلغت 54.26%. وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاؤوا بواقع (142 حالة بمنطقة الفروانية الصحية) و(132 حالة بمنطقة الأحمدي الصحية) و(131 حالة بمنطقة الجهراء الصحية) و(54 حالة بمنطقة حولي الصحية) و(46 حالة بمنطقة العاصمة الصحية).

الكويت فيروس كورونا الجديد

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الكويت: 7 وفيات و505 إصابات جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تسجيل 505 إصابات جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 39650 حالة، في حين تم تسجيل 7 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 326 حالة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لهم.
وأوضح السند أن حالات الإصابة تضمنت (231 حالة لمواطنين كويتيين) بنسبة بلغت 45.74% و(274 حالة لغير الكويتيين) بنسبة بلغت 54.26%. وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاؤوا بواقع (142 حالة بمنطقة الفروانية الصحية) و(132 حالة بمنطقة الأحمدي الصحية) و(131 حالة بمنطقة الجهراء الصحية) و(54 حالة بمنطقة حولي الصحية) و(46 حالة بمنطقة العاصمة الصحية).

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
02:31 PM

الكويت: 7 وفيات و505 إصابات جديدة بكورونا

ارتفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 39650

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صحيفة سبق الإلكترونية - الكويت
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تسجيل 505 إصابات جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 39650 حالة، في حين تم تسجيل 7 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 326 حالة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لهم.
وأوضح السند أن حالات الإصابة تضمنت (231 حالة لمواطنين كويتيين) بنسبة بلغت 45.74% و(274 حالة لغير الكويتيين) بنسبة بلغت 54.26%. وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاؤوا بواقع (142 حالة بمنطقة الفروانية الصحية) و(132 حالة بمنطقة الأحمدي الصحية) و(131 حالة بمنطقة الجهراء الصحية) و(54 حالة بمنطقة حولي الصحية) و(46 حالة بمنطقة العاصمة الصحية).

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