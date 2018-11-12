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"إلى قاعدة إيفرست".. جديد الصالون الثقافي بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة

المكتبة دعت المهتمين بـ"الهايكنج" للاستمتاع بما سيكشفه اللقاء من أسرار

تعقد مكتبة الملك عبدالعزيز العامة لقاءً تحت عنوان "إلى قاعدة إيفرست" ضمن فعاليات الصالون الثقافي بالمكتبة، تستضيف فيه كلاً من الدكتور نايف السعدون والعنود البقمي وذلك مساء اليوم الاثنين في فرع الخدمات وقاعات الاطلاع بخريص، وتدير اللقاء شيرين أبو الحسن مؤسِّسة ومديرة فريق رَوَاسِي لرياضة المشي الجبلي "الهايكنج".

ودعت المكتبة السيدات والسادة من المهتمين برياضة "الهايكنج" للاستمتاع بما سيكشفه اللقاء من أسرار وتفاصيل للرحلة المثيرة التي شارك فيها ضيوف اللقاء مع فريق مسارات إلى إيفرست التي تقع ضمن السلسلة الجبلية الشهيرة "جبال الهملايا"، ويُشار إلى أن الدكتور نايف السعدون يعمل مدير إدارة الأبحاث الاقتصادية ولكنه يهوى المشي الجبلي.

وتحرص مكتبة الملك عبدالعزيز العامة دائمًا إلى التنويع في أنشطتها وتلبية رغبات جميع الفئات، مما شجع على الإعداد لهذا اللقاء إسهامًا من المكتبة بدعم ثقافة رياضة السير الجبلي خصوصًا بين فئة الشباب والسيدات.

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"إلى قاعدة إيفرست".. جديد الصالون الثقافي بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة
سبق

تعقد مكتبة الملك عبدالعزيز العامة لقاءً تحت عنوان "إلى قاعدة إيفرست" ضمن فعاليات الصالون الثقافي بالمكتبة، تستضيف فيه كلاً من الدكتور نايف السعدون والعنود البقمي وذلك مساء اليوم الاثنين في فرع الخدمات وقاعات الاطلاع بخريص، وتدير اللقاء شيرين أبو الحسن مؤسِّسة ومديرة فريق رَوَاسِي لرياضة المشي الجبلي "الهايكنج".

ودعت المكتبة السيدات والسادة من المهتمين برياضة "الهايكنج" للاستمتاع بما سيكشفه اللقاء من أسرار وتفاصيل للرحلة المثيرة التي شارك فيها ضيوف اللقاء مع فريق مسارات إلى إيفرست التي تقع ضمن السلسلة الجبلية الشهيرة "جبال الهملايا"، ويُشار إلى أن الدكتور نايف السعدون يعمل مدير إدارة الأبحاث الاقتصادية ولكنه يهوى المشي الجبلي.

وتحرص مكتبة الملك عبدالعزيز العامة دائمًا إلى التنويع في أنشطتها وتلبية رغبات جميع الفئات، مما شجع على الإعداد لهذا اللقاء إسهامًا من المكتبة بدعم ثقافة رياضة السير الجبلي خصوصًا بين فئة الشباب والسيدات.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
12:45 AM

"إلى قاعدة إيفرست".. جديد الصالون الثقافي بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة

المكتبة دعت المهتمين بـ"الهايكنج" للاستمتاع بما سيكشفه اللقاء من أسرار

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عبدالرحمن العازمي - القريات
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تعقد مكتبة الملك عبدالعزيز العامة لقاءً تحت عنوان "إلى قاعدة إيفرست" ضمن فعاليات الصالون الثقافي بالمكتبة، تستضيف فيه كلاً من الدكتور نايف السعدون والعنود البقمي وذلك مساء اليوم الاثنين في فرع الخدمات وقاعات الاطلاع بخريص، وتدير اللقاء شيرين أبو الحسن مؤسِّسة ومديرة فريق رَوَاسِي لرياضة المشي الجبلي "الهايكنج".

ودعت المكتبة السيدات والسادة من المهتمين برياضة "الهايكنج" للاستمتاع بما سيكشفه اللقاء من أسرار وتفاصيل للرحلة المثيرة التي شارك فيها ضيوف اللقاء مع فريق مسارات إلى إيفرست التي تقع ضمن السلسلة الجبلية الشهيرة "جبال الهملايا"، ويُشار إلى أن الدكتور نايف السعدون يعمل مدير إدارة الأبحاث الاقتصادية ولكنه يهوى المشي الجبلي.

وتحرص مكتبة الملك عبدالعزيز العامة دائمًا إلى التنويع في أنشطتها وتلبية رغبات جميع الفئات، مما شجع على الإعداد لهذا اللقاء إسهامًا من المكتبة بدعم ثقافة رياضة السير الجبلي خصوصًا بين فئة الشباب والسيدات.

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