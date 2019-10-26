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"آل جابر": سعيد بتخرج دبلوماسيين يمنيين من معهد سعود الفيصل

في إطار دعم وبناء قدرات مؤسسات الدولة اليمنية لاستعادة الاستقرار

أكد سفير المملكة في اليمن محمد آل جابر سعادته بتخرج مجموعة من دبلوماسيي الخارجية اليمنية من معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، جنباً إلى جنب مع أشقائهم في المملكة.

وقال في تغريدة له ظهر اليوم على "تويتر": يأتي ذلك كجزء من استراتيجية دعم وبناء قدرات مؤسسات الدولة اليمنية، ضمن الدعم الشامل من المملكة للحكومة اليمنية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن.

سفير المملكة في اليمن الخارجية اليمنية معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل جابر": سعيد بتخرج دبلوماسيين يمنيين من معهد سعود الفيصل
سبق

أكد سفير المملكة في اليمن محمد آل جابر سعادته بتخرج مجموعة من دبلوماسيي الخارجية اليمنية من معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، جنباً إلى جنب مع أشقائهم في المملكة.

وقال في تغريدة له ظهر اليوم على "تويتر": يأتي ذلك كجزء من استراتيجية دعم وبناء قدرات مؤسسات الدولة اليمنية، ضمن الدعم الشامل من المملكة للحكومة اليمنية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن.

26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
03:17 PM

"آل جابر": سعيد بتخرج دبلوماسيين يمنيين من معهد سعود الفيصل

في إطار دعم وبناء قدرات مؤسسات الدولة اليمنية لاستعادة الاستقرار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد سفير المملكة في اليمن محمد آل جابر سعادته بتخرج مجموعة من دبلوماسيي الخارجية اليمنية من معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، جنباً إلى جنب مع أشقائهم في المملكة.

وقال في تغريدة له ظهر اليوم على "تويتر": يأتي ذلك كجزء من استراتيجية دعم وبناء قدرات مؤسسات الدولة اليمنية، ضمن الدعم الشامل من المملكة للحكومة اليمنية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن.

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