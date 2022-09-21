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"الشؤون الإسلامية" تقيم معرضًا ثقافيًّا في اليوم الوطني للمملكة في أكبر أسواق سراييفو

بتوجيهات الوزير "آل الشيخ".. وتخلله عرض أفلام وثائقية

أقام مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله – الثقافي بالعاصمة البوسنية سراييفو، التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، معرضًا ثقافيًّا في أكبر أسواق سراييفو، ضمن برامجه المتنوعة تزامنًا مع ذكرى اليوم الوطني لتوحيد السعودية الـ 89.

وأوضح محمد بن حسن آل الشيخ، رئيس المركز، أن "الهدف الرئيس من هذه الفعالية هو التعريف بهذه الذكرى العزيزة على كل المسلمين بالعالم". مشيرًا إلى المكانة العالية التي تمثلها السعودية في قلوب المسلمين، ولاسيما مسلمي البوسنة والهرسك، الذين يكنون للمملكة كل حب وتقدير واحترام، وتربطهم علاقات تاريخية عريقة.

وأشار "آل الشيخ" إلى أنه جرى خلال المعرض تقديم عرض مرئي عن أبرز ما وصلت إليه السعودية من تطوُّر في جميع المجالات.. مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات تأتي بتوجيهات ومتابعة من الوزير رئيس مجلس أمناء مركز الملك فهد، الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يدعم كل مشاريع وبرامج المركز.

ولفت محمد آل الشيخ إلى أن المعرض في يومه الأول شهد إقبالاً كبيرًا من الزوار، وتغطية من وسائل الإعلام المختلفة، سائلاً الله أن يديم على السعودية وجميع بلاد المسلمين الأمن والأمان والاستقرار والرخاء.


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"الشؤون الإسلامية" تقيم معرضًا ثقافيًّا في اليوم الوطني للمملكة في أكبر أسواق سراييفو
سبق

أقام مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله – الثقافي بالعاصمة البوسنية سراييفو، التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، معرضًا ثقافيًّا في أكبر أسواق سراييفو، ضمن برامجه المتنوعة تزامنًا مع ذكرى اليوم الوطني لتوحيد السعودية الـ 89.

وأوضح محمد بن حسن آل الشيخ، رئيس المركز، أن "الهدف الرئيس من هذه الفعالية هو التعريف بهذه الذكرى العزيزة على كل المسلمين بالعالم". مشيرًا إلى المكانة العالية التي تمثلها السعودية في قلوب المسلمين، ولاسيما مسلمي البوسنة والهرسك، الذين يكنون للمملكة كل حب وتقدير واحترام، وتربطهم علاقات تاريخية عريقة.

وأشار "آل الشيخ" إلى أنه جرى خلال المعرض تقديم عرض مرئي عن أبرز ما وصلت إليه السعودية من تطوُّر في جميع المجالات.. مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات تأتي بتوجيهات ومتابعة من الوزير رئيس مجلس أمناء مركز الملك فهد، الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يدعم كل مشاريع وبرامج المركز.

ولفت محمد آل الشيخ إلى أن المعرض في يومه الأول شهد إقبالاً كبيرًا من الزوار، وتغطية من وسائل الإعلام المختلفة، سائلاً الله أن يديم على السعودية وجميع بلاد المسلمين الأمن والأمان والاستقرار والرخاء.


21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441
09:32 PM

"الشؤون الإسلامية" تقيم معرضًا ثقافيًّا في اليوم الوطني للمملكة في أكبر أسواق سراييفو

بتوجيهات الوزير "آل الشيخ".. وتخلله عرض أفلام وثائقية

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عبدالله العنزي - الرياض
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أقام مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله – الثقافي بالعاصمة البوسنية سراييفو، التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، معرضًا ثقافيًّا في أكبر أسواق سراييفو، ضمن برامجه المتنوعة تزامنًا مع ذكرى اليوم الوطني لتوحيد السعودية الـ 89.

وأوضح محمد بن حسن آل الشيخ، رئيس المركز، أن "الهدف الرئيس من هذه الفعالية هو التعريف بهذه الذكرى العزيزة على كل المسلمين بالعالم". مشيرًا إلى المكانة العالية التي تمثلها السعودية في قلوب المسلمين، ولاسيما مسلمي البوسنة والهرسك، الذين يكنون للمملكة كل حب وتقدير واحترام، وتربطهم علاقات تاريخية عريقة.

وأشار "آل الشيخ" إلى أنه جرى خلال المعرض تقديم عرض مرئي عن أبرز ما وصلت إليه السعودية من تطوُّر في جميع المجالات.. مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات تأتي بتوجيهات ومتابعة من الوزير رئيس مجلس أمناء مركز الملك فهد، الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يدعم كل مشاريع وبرامج المركز.

ولفت محمد آل الشيخ إلى أن المعرض في يومه الأول شهد إقبالاً كبيرًا من الزوار، وتغطية من وسائل الإعلام المختلفة، سائلاً الله أن يديم على السعودية وجميع بلاد المسلمين الأمن والأمان والاستقرار والرخاء.


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