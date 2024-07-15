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"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح وأتربة مثارة على جازان

التقلبات الجوية تشمل عدة محافظات حتى 9 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة جازان، تشمل "مدينة جيزان، ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، وبيش، وصامطة، وصبيا، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة".

ونبّهت "الهيئة" بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات "الداير بني مالك، وفيفا، وهروب".

وبيّنت "الهيئة" أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـتاسعة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية منطقة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح وأتربة مثارة على جازان
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة جازان، تشمل "مدينة جيزان، ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، وبيش، وصامطة، وصبيا، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة".

ونبّهت "الهيئة" بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات "الداير بني مالك، وفيفا، وهروب".

وبيّنت "الهيئة" أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـتاسعة مساءً.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
12:30 PM

"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح وأتربة مثارة على جازان

التقلبات الجوية تشمل عدة محافظات حتى 9 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة جازان، تشمل "مدينة جيزان، ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، وبيش، وصامطة، وصبيا، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة".

ونبّهت "الهيئة" بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات "الداير بني مالك، وفيفا، وهروب".

وبيّنت "الهيئة" أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـتاسعة مساءً.

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