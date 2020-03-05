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شاهد.. وزير الحرس في جولة ميدانية على مرافق "القيادة والأركان"

استمع إلى شرح عن قاعات التدريب العملي "المشبهات"

قام وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، أمس، بزيارة لكلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان.

وكان في استقباله لدى وصوله وكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي العنقري، ونائب رئيس الجهاز العسكري المكلف اللواء ركن منصور العيسى، واللواء الركن الأمير نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز رئيس هيئة التعليم والتدريب بوزارة الحرس الوطني، وقائد كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان اللواء الركن الدكتور عبدالهادي الشهري.

وقدّم قائد الكلية لوزير الحرس الوطني لمحة عن مسيرة الكلية حتى الآن وما تحتويه من مرافق تعليمية وتجهيزات متطورة، وشراكاتها العلمية مع عدد من الجامعات وخططها المستقبلية.

عقب ذلك تجول، الأمير "عبدالله" في مرافق الكلية شملت القاعات والفصول الدراسية ومكتبة الكلية والمسرح، واطلع سموه على ما تحتويه من تقنيات معلوماتية حديثة، واستمع إلى شرح عن قاعات التدريب العملي "المشبهات" وكيفية الاستفادة من التقنية الحديثة فيما يتعلق بتطوير العلم والمعرفة للدراسين بالكلية، كما شاهد سموه قاعات التحكم والسيطرة والعمليات.

وفي ختام زيارته، اطلع وزير الحرس الوطني على غرفة المعلومات والمراقبة الأمنية والمبنى السكني للكلية.

وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. وزير الحرس في جولة ميدانية على مرافق "القيادة والأركان"
سبق

قام وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، أمس، بزيارة لكلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان.

وكان في استقباله لدى وصوله وكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي العنقري، ونائب رئيس الجهاز العسكري المكلف اللواء ركن منصور العيسى، واللواء الركن الأمير نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز رئيس هيئة التعليم والتدريب بوزارة الحرس الوطني، وقائد كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان اللواء الركن الدكتور عبدالهادي الشهري.

وقدّم قائد الكلية لوزير الحرس الوطني لمحة عن مسيرة الكلية حتى الآن وما تحتويه من مرافق تعليمية وتجهيزات متطورة، وشراكاتها العلمية مع عدد من الجامعات وخططها المستقبلية.

عقب ذلك تجول، الأمير "عبدالله" في مرافق الكلية شملت القاعات والفصول الدراسية ومكتبة الكلية والمسرح، واطلع سموه على ما تحتويه من تقنيات معلوماتية حديثة، واستمع إلى شرح عن قاعات التدريب العملي "المشبهات" وكيفية الاستفادة من التقنية الحديثة فيما يتعلق بتطوير العلم والمعرفة للدراسين بالكلية، كما شاهد سموه قاعات التحكم والسيطرة والعمليات.

وفي ختام زيارته، اطلع وزير الحرس الوطني على غرفة المعلومات والمراقبة الأمنية والمبنى السكني للكلية.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
02:43 PM

شاهد.. وزير الحرس في جولة ميدانية على مرافق "القيادة والأركان"

استمع إلى شرح عن قاعات التدريب العملي "المشبهات"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قام وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، أمس، بزيارة لكلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان.

وكان في استقباله لدى وصوله وكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي العنقري، ونائب رئيس الجهاز العسكري المكلف اللواء ركن منصور العيسى، واللواء الركن الأمير نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز رئيس هيئة التعليم والتدريب بوزارة الحرس الوطني، وقائد كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان اللواء الركن الدكتور عبدالهادي الشهري.

وقدّم قائد الكلية لوزير الحرس الوطني لمحة عن مسيرة الكلية حتى الآن وما تحتويه من مرافق تعليمية وتجهيزات متطورة، وشراكاتها العلمية مع عدد من الجامعات وخططها المستقبلية.

عقب ذلك تجول، الأمير "عبدالله" في مرافق الكلية شملت القاعات والفصول الدراسية ومكتبة الكلية والمسرح، واطلع سموه على ما تحتويه من تقنيات معلوماتية حديثة، واستمع إلى شرح عن قاعات التدريب العملي "المشبهات" وكيفية الاستفادة من التقنية الحديثة فيما يتعلق بتطوير العلم والمعرفة للدراسين بالكلية، كما شاهد سموه قاعات التحكم والسيطرة والعمليات.

وفي ختام زيارته، اطلع وزير الحرس الوطني على غرفة المعلومات والمراقبة الأمنية والمبنى السكني للكلية.

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