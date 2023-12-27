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سفارة المملكة بساحل العاج تقدم هدايا لأطفال دار الأيتام بأبيدجان

بحضور عدد من مسؤولي المجتمع المدني الإيفواري

قدمت سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية الكوت ديفوار 500 هدية لأطفال دار الأيتام في العاصمة أبيدجان.
وقدم الهدايا سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي خلال حفل حضره رئيس جمعية السلام والتضامن في أفريقيا كوناتي هاردينان، وعدد من مسؤولي المجتمع المدني الإيفواري.

وبهذه المناسبة، ألقى السفير السبيعي خلال الحفل كلمة أكد فيها أن حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده دائمًا ما تمدّ يد الخير والعطاء لتقديم المساندة والدعم للأفراد والدول الشقيقة والصديقة انطلاقًا من إيمانها ورؤيتها كعضو فاعل في المجتمع الدولي وكقلب نابض للعالم الإسلامي، مشيرًا إلى أن مساعدات المملكة شملت العديد من الدول النامية، ولا تزال جسورها الخيرية ممتدة بالعطاءات الإنسانية المستمرة.

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سفارة المملكة بساحل العاج تقدم هدايا لأطفال دار الأيتام بأبيدجان
سبق

قدمت سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية الكوت ديفوار 500 هدية لأطفال دار الأيتام في العاصمة أبيدجان.
وقدم الهدايا سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي خلال حفل حضره رئيس جمعية السلام والتضامن في أفريقيا كوناتي هاردينان، وعدد من مسؤولي المجتمع المدني الإيفواري.

وبهذه المناسبة، ألقى السفير السبيعي خلال الحفل كلمة أكد فيها أن حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده دائمًا ما تمدّ يد الخير والعطاء لتقديم المساندة والدعم للأفراد والدول الشقيقة والصديقة انطلاقًا من إيمانها ورؤيتها كعضو فاعل في المجتمع الدولي وكقلب نابض للعالم الإسلامي، مشيرًا إلى أن مساعدات المملكة شملت العديد من الدول النامية، ولا تزال جسورها الخيرية ممتدة بالعطاءات الإنسانية المستمرة.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
06:13 PM

سفارة المملكة بساحل العاج تقدم هدايا لأطفال دار الأيتام بأبيدجان

بحضور عدد من مسؤولي المجتمع المدني الإيفواري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدمت سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية الكوت ديفوار 500 هدية لأطفال دار الأيتام في العاصمة أبيدجان.
وقدم الهدايا سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي خلال حفل حضره رئيس جمعية السلام والتضامن في أفريقيا كوناتي هاردينان، وعدد من مسؤولي المجتمع المدني الإيفواري.

وبهذه المناسبة، ألقى السفير السبيعي خلال الحفل كلمة أكد فيها أن حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده دائمًا ما تمدّ يد الخير والعطاء لتقديم المساندة والدعم للأفراد والدول الشقيقة والصديقة انطلاقًا من إيمانها ورؤيتها كعضو فاعل في المجتمع الدولي وكقلب نابض للعالم الإسلامي، مشيرًا إلى أن مساعدات المملكة شملت العديد من الدول النامية، ولا تزال جسورها الخيرية ممتدة بالعطاءات الإنسانية المستمرة.

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