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"إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لصكوك الحكومة بالريال

الشركة: على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الثلاثاء

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (08 - 07 - 2020) و(15 - 07 - 2020) على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الثلاثاء 06 / 01 / 1442هـ، الموافق 25 / 08 / 2020م.

جاء ذلك وفق ما أعلنته الشركة عبر موقع "تداول" صباح اليوم.

شركة مركز إيداع الأوراق المالية إيداع

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لصكوك الحكومة بالريال
سبق

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (08 - 07 - 2020) و(15 - 07 - 2020) على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الثلاثاء 06 / 01 / 1442هـ، الموافق 25 / 08 / 2020م.

جاء ذلك وفق ما أعلنته الشركة عبر موقع "تداول" صباح اليوم.

25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
09:02 AM

"إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لصكوك الحكومة بالريال

الشركة: على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الثلاثاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (08 - 07 - 2020) و(15 - 07 - 2020) على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الثلاثاء 06 / 01 / 1442هـ، الموافق 25 / 08 / 2020م.

جاء ذلك وفق ما أعلنته الشركة عبر موقع "تداول" صباح اليوم.

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