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بعد التحذير الأمريكي.. السفينتان الإيرانيتان المتسللتان إلى المحيط الأطلسي تتجهان لسوريا

تشاركان في مناورة بحرية مع روسيا

ذكر موقع "تانكر تراكرز" المتخصص في تعقب سفن النفط، اليوم (الثلاثاء)، أن السفينتين الإيرانيتين "مكران" و«"سهند" اللتين دخلتا المحيط الأطلسي، بعد عبور سواحل جنوب أفريقيا قبل أيام، في طريقهما الآن إلى سوريا.

وأضاف "تانكر تراكرز" أن السفينتين الإيرانيتين ستشاركان في مناورة بحرية مع روسيا، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأثارت السفينتان الأسبوع الماضي، استنفاراً بين واشنطن وطهران، بعد أن استطاعتا دخول المحيط الأطلسي لأول مرة دون أن ترسوا في موانئ دول أخرى، في خطوة وصفت حينها بأنها تهديد إيراني جديد للولايات المتحدة.

وأعلنت واشنطن أنها تراقب حركة السفنيتين، محذرة فنزويلا وكوبا من استضافتهما أو قبول أي أسلحة تحملانها.

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بعد التحذير الأمريكي.. السفينتان الإيرانيتان المتسللتان إلى المحيط الأطلسي تتجهان لسوريا
سبق

ذكر موقع "تانكر تراكرز" المتخصص في تعقب سفن النفط، اليوم (الثلاثاء)، أن السفينتين الإيرانيتين "مكران" و«"سهند" اللتين دخلتا المحيط الأطلسي، بعد عبور سواحل جنوب أفريقيا قبل أيام، في طريقهما الآن إلى سوريا.

وأضاف "تانكر تراكرز" أن السفينتين الإيرانيتين ستشاركان في مناورة بحرية مع روسيا، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأثارت السفينتان الأسبوع الماضي، استنفاراً بين واشنطن وطهران، بعد أن استطاعتا دخول المحيط الأطلسي لأول مرة دون أن ترسوا في موانئ دول أخرى، في خطوة وصفت حينها بأنها تهديد إيراني جديد للولايات المتحدة.

وأعلنت واشنطن أنها تراقب حركة السفنيتين، محذرة فنزويلا وكوبا من استضافتهما أو قبول أي أسلحة تحملانها.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
02:26 PM

بعد التحذير الأمريكي.. السفينتان الإيرانيتان المتسللتان إلى المحيط الأطلسي تتجهان لسوريا

تشاركان في مناورة بحرية مع روسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر موقع "تانكر تراكرز" المتخصص في تعقب سفن النفط، اليوم (الثلاثاء)، أن السفينتين الإيرانيتين "مكران" و«"سهند" اللتين دخلتا المحيط الأطلسي، بعد عبور سواحل جنوب أفريقيا قبل أيام، في طريقهما الآن إلى سوريا.

وأضاف "تانكر تراكرز" أن السفينتين الإيرانيتين ستشاركان في مناورة بحرية مع روسيا، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأثارت السفينتان الأسبوع الماضي، استنفاراً بين واشنطن وطهران، بعد أن استطاعتا دخول المحيط الأطلسي لأول مرة دون أن ترسوا في موانئ دول أخرى، في خطوة وصفت حينها بأنها تهديد إيراني جديد للولايات المتحدة.

وأعلنت واشنطن أنها تراقب حركة السفنيتين، محذرة فنزويلا وكوبا من استضافتهما أو قبول أي أسلحة تحملانها.

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