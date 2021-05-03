النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

بأمر الملك.. تعيين الأمير سلطان بن سلمان مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين والسواحة رئيساً لهيئة الفضاء

"أسواق عبدالله العثيم" تُنفذ حملة تطعيم لمنسوبيها

بالتعاون مع التجمع الصحي الأول بمدينة الرياض

نفذت شركة أسواق عبدالله العثيم أمس السبت حملة تطعيم لمنسوبيها وأفراد عائلاتهم في كل أقسام وإدارات وفروع الشركة بمدينة الرياض، بلقاح كورونا المستجد (كوفيد-١٩) بالتعاون مع التجمع الصحي الأول ضمن مشروع اللقاحات بوزارة الصحة في مقر أكاديمية العثيم، ونفذت الحملة وسط التقيد بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد بين الموظفين، والذين تم تطعيمهم على دفعات وضمن مواعيد مجدولة مسبقًا.

من جانب آخر، أكد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم، عبدالعزيز عبدالله العثيم، أن الشركة حرصت على توجيه كل منسوبيها بضرورة تلقي اللقاح لما يحمله من أهمية كبيرة للتغلب على تداعيات انتشار كوفيد-19، مضيفًا أن هناك ضرورة كبيرة في تلقي منسوبي أسواق عبدالله العثيم ولاسيما العاملين في الفروع، الذين يتعاملون بشكلٍ مباشر مع العملاء.

وأشار إلى أن حصول هذا العدد الكبير من الموظفين على اللقاح، يمنح العملاء الطمأنينة والثقة في التعامل معهم أثناء التسوق اليومي، كما يرسخ قدرتنا على توفير بيئة صحية تضمن سلامة وصحة كل من الموظفين والعملاء على حدٍّ سواء، موجهًا كل منسوبي الشركة بأنه لا يزال يتعين علينا التصرّف بمسؤولية، وتوخي الحذر ومواصلة ارتداء الكمامات والتعقيم المستمر، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، بما يتفق مع توجيهات وزارة الصحة بهذا الشأن، بدءًا من التعقيم اليومي لجميع فروع البيع من سلاسل إمداد، وثلاجات ومنصات العرض، وعربات التسوق قبل وبعد استخدامها من قِبل العملاء، مقدمًا في الوقت ذاته شكره الجزيل لفريق العمل بوزارة الصحة على الجهود الاستثنائية التي بذلتها والتسهيلات الكبيرة التي قدمتها في هذا الجانب، وكل الجهات الحكومية المعنية في التصدي للجائحة والتوعية والتخفيف من آثارها على المجتمع وأفراده، تحت قيادة حكومتنا الرشيدة في ظل الاهتمام والتوجيهات الكريمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

يُذكر أن وزارة الصحة كرّمت شركة أسواق عبدلله العثيم في شهر مارس الماضي نظير الأدوار الفاعلة والمشاركات القيمة التي قدمتها الشركة عبر كل منصاتها لنشر التوعية الصحية لأفراد المجتمع أثناء فترة جائحة كورونا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أسواق عبدالله العثيم" تُنفذ حملة تطعيم لمنسوبيها
سبق

نفذت شركة أسواق عبدالله العثيم أمس السبت حملة تطعيم لمنسوبيها وأفراد عائلاتهم في كل أقسام وإدارات وفروع الشركة بمدينة الرياض، بلقاح كورونا المستجد (كوفيد-١٩) بالتعاون مع التجمع الصحي الأول ضمن مشروع اللقاحات بوزارة الصحة في مقر أكاديمية العثيم، ونفذت الحملة وسط التقيد بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد بين الموظفين، والذين تم تطعيمهم على دفعات وضمن مواعيد مجدولة مسبقًا.

من جانب آخر، أكد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم، عبدالعزيز عبدالله العثيم، أن الشركة حرصت على توجيه كل منسوبيها بضرورة تلقي اللقاح لما يحمله من أهمية كبيرة للتغلب على تداعيات انتشار كوفيد-19، مضيفًا أن هناك ضرورة كبيرة في تلقي منسوبي أسواق عبدالله العثيم ولاسيما العاملين في الفروع، الذين يتعاملون بشكلٍ مباشر مع العملاء.

وأشار إلى أن حصول هذا العدد الكبير من الموظفين على اللقاح، يمنح العملاء الطمأنينة والثقة في التعامل معهم أثناء التسوق اليومي، كما يرسخ قدرتنا على توفير بيئة صحية تضمن سلامة وصحة كل من الموظفين والعملاء على حدٍّ سواء، موجهًا كل منسوبي الشركة بأنه لا يزال يتعين علينا التصرّف بمسؤولية، وتوخي الحذر ومواصلة ارتداء الكمامات والتعقيم المستمر، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، بما يتفق مع توجيهات وزارة الصحة بهذا الشأن، بدءًا من التعقيم اليومي لجميع فروع البيع من سلاسل إمداد، وثلاجات ومنصات العرض، وعربات التسوق قبل وبعد استخدامها من قِبل العملاء، مقدمًا في الوقت ذاته شكره الجزيل لفريق العمل بوزارة الصحة على الجهود الاستثنائية التي بذلتها والتسهيلات الكبيرة التي قدمتها في هذا الجانب، وكل الجهات الحكومية المعنية في التصدي للجائحة والتوعية والتخفيف من آثارها على المجتمع وأفراده، تحت قيادة حكومتنا الرشيدة في ظل الاهتمام والتوجيهات الكريمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

يُذكر أن وزارة الصحة كرّمت شركة أسواق عبدلله العثيم في شهر مارس الماضي نظير الأدوار الفاعلة والمشاركات القيمة التي قدمتها الشركة عبر كل منصاتها لنشر التوعية الصحية لأفراد المجتمع أثناء فترة جائحة كورونا.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
01:32 AM

"أسواق عبدالله العثيم" تُنفذ حملة تطعيم لمنسوبيها

بالتعاون مع التجمع الصحي الأول بمدينة الرياض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,786

نفذت شركة أسواق عبدالله العثيم أمس السبت حملة تطعيم لمنسوبيها وأفراد عائلاتهم في كل أقسام وإدارات وفروع الشركة بمدينة الرياض، بلقاح كورونا المستجد (كوفيد-١٩) بالتعاون مع التجمع الصحي الأول ضمن مشروع اللقاحات بوزارة الصحة في مقر أكاديمية العثيم، ونفذت الحملة وسط التقيد بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد بين الموظفين، والذين تم تطعيمهم على دفعات وضمن مواعيد مجدولة مسبقًا.

من جانب آخر، أكد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم، عبدالعزيز عبدالله العثيم، أن الشركة حرصت على توجيه كل منسوبيها بضرورة تلقي اللقاح لما يحمله من أهمية كبيرة للتغلب على تداعيات انتشار كوفيد-19، مضيفًا أن هناك ضرورة كبيرة في تلقي منسوبي أسواق عبدالله العثيم ولاسيما العاملين في الفروع، الذين يتعاملون بشكلٍ مباشر مع العملاء.

وأشار إلى أن حصول هذا العدد الكبير من الموظفين على اللقاح، يمنح العملاء الطمأنينة والثقة في التعامل معهم أثناء التسوق اليومي، كما يرسخ قدرتنا على توفير بيئة صحية تضمن سلامة وصحة كل من الموظفين والعملاء على حدٍّ سواء، موجهًا كل منسوبي الشركة بأنه لا يزال يتعين علينا التصرّف بمسؤولية، وتوخي الحذر ومواصلة ارتداء الكمامات والتعقيم المستمر، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، بما يتفق مع توجيهات وزارة الصحة بهذا الشأن، بدءًا من التعقيم اليومي لجميع فروع البيع من سلاسل إمداد، وثلاجات ومنصات العرض، وعربات التسوق قبل وبعد استخدامها من قِبل العملاء، مقدمًا في الوقت ذاته شكره الجزيل لفريق العمل بوزارة الصحة على الجهود الاستثنائية التي بذلتها والتسهيلات الكبيرة التي قدمتها في هذا الجانب، وكل الجهات الحكومية المعنية في التصدي للجائحة والتوعية والتخفيف من آثارها على المجتمع وأفراده، تحت قيادة حكومتنا الرشيدة في ظل الاهتمام والتوجيهات الكريمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

يُذكر أن وزارة الصحة كرّمت شركة أسواق عبدلله العثيم في شهر مارس الماضي نظير الأدوار الفاعلة والمشاركات القيمة التي قدمتها الشركة عبر كل منصاتها لنشر التوعية الصحية لأفراد المجتمع أثناء فترة جائحة كورونا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,519
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,337
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,908
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,795

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر
فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي
"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

غسان محمد عسيلان
خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خالد الشبانة
شكرًا للقائمين على "إحسان"

شكرًا للقائمين على "إحسان"

حسن آل عمير
محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة