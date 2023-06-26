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رئيس وزراء كوريا: محادثات "محمد بن سلمان" مع الرئيس لتوسيع العلاقات والتركيز على البناء والطاقة

قال إنها شملت الرعاية الصحية والدفاع والخدمات العامة والطاقة النووية

أكد رئيس وزراء كوريا لي ناكيون عن استقباله ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في مطار سيئول، أنها المرة الأولى التي يقابل فيها كبار الشخصيات الأجنبية بالمطار.

وأضاف أن حفل الاستقبال الرسمي والمحادثات أقيم من قبل الرئيس لتوسيع العلاقات، والتركيز على البناء والطاقة، ليشمل الرعاية الصحية والدفاع والخدمات العامة والطاقة النووية.


وأكد المبتعث السابق في جمهورية كوريا الجنوبية فهد العتيبي أن زيارة سمو ولي العهد إلى جمهورية كوريا الجنوبية حظيت باستقبال كبير من الجانب الكوري؛ مما يعكس قوة ومتانة العلاقة بين البلدين، وتحدثت الصحافة الكورية باهتمامٍ بالغ اليوم عن أهمية الزيارة وانعكاستها المتوقعة في تطوير جوانب جديدة في العلاقة بين المملكة وكوريا.


وبين العتيبي أنه في تصريح رئيس الوزراء الكوري اليوم عبر "تويتر" ذكر أن علاقة البلدين ستتوسع لتشمل جوانب متعددة مثل الطاقة النووية والرعاية الصحية، مضيفاً أن الملفت في الزيارة هو توثيق الشعب الكوري للحظة مرور موكب سمو الأمير محمد بن سلمان في الشوارع الرئيسة بالعاصمة الكورية سيئول، لم يخفوا انبهارهم بمنظر الموكب لحظة مروره وبادروا لتوثيق هذه اللحظة وتداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس وزراء كوريا: محادثات "محمد بن سلمان" مع الرئيس لتوسيع العلاقات والتركيز على البناء والطاقة
سبق

أكد رئيس وزراء كوريا لي ناكيون عن استقباله ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في مطار سيئول، أنها المرة الأولى التي يقابل فيها كبار الشخصيات الأجنبية بالمطار.

وأضاف أن حفل الاستقبال الرسمي والمحادثات أقيم من قبل الرئيس لتوسيع العلاقات، والتركيز على البناء والطاقة، ليشمل الرعاية الصحية والدفاع والخدمات العامة والطاقة النووية.


وأكد المبتعث السابق في جمهورية كوريا الجنوبية فهد العتيبي أن زيارة سمو ولي العهد إلى جمهورية كوريا الجنوبية حظيت باستقبال كبير من الجانب الكوري؛ مما يعكس قوة ومتانة العلاقة بين البلدين، وتحدثت الصحافة الكورية باهتمامٍ بالغ اليوم عن أهمية الزيارة وانعكاستها المتوقعة في تطوير جوانب جديدة في العلاقة بين المملكة وكوريا.


وبين العتيبي أنه في تصريح رئيس الوزراء الكوري اليوم عبر "تويتر" ذكر أن علاقة البلدين ستتوسع لتشمل جوانب متعددة مثل الطاقة النووية والرعاية الصحية، مضيفاً أن الملفت في الزيارة هو توثيق الشعب الكوري للحظة مرور موكب سمو الأمير محمد بن سلمان في الشوارع الرئيسة بالعاصمة الكورية سيئول، لم يخفوا انبهارهم بمنظر الموكب لحظة مروره وبادروا لتوثيق هذه اللحظة وتداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
10:06 PM

رئيس وزراء كوريا: محادثات "محمد بن سلمان" مع الرئيس لتوسيع العلاقات والتركيز على البناء والطاقة

قال إنها شملت الرعاية الصحية والدفاع والخدمات العامة والطاقة النووية

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
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أكد رئيس وزراء كوريا لي ناكيون عن استقباله ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في مطار سيئول، أنها المرة الأولى التي يقابل فيها كبار الشخصيات الأجنبية بالمطار.

وأضاف أن حفل الاستقبال الرسمي والمحادثات أقيم من قبل الرئيس لتوسيع العلاقات، والتركيز على البناء والطاقة، ليشمل الرعاية الصحية والدفاع والخدمات العامة والطاقة النووية.


وأكد المبتعث السابق في جمهورية كوريا الجنوبية فهد العتيبي أن زيارة سمو ولي العهد إلى جمهورية كوريا الجنوبية حظيت باستقبال كبير من الجانب الكوري؛ مما يعكس قوة ومتانة العلاقة بين البلدين، وتحدثت الصحافة الكورية باهتمامٍ بالغ اليوم عن أهمية الزيارة وانعكاستها المتوقعة في تطوير جوانب جديدة في العلاقة بين المملكة وكوريا.


وبين العتيبي أنه في تصريح رئيس الوزراء الكوري اليوم عبر "تويتر" ذكر أن علاقة البلدين ستتوسع لتشمل جوانب متعددة مثل الطاقة النووية والرعاية الصحية، مضيفاً أن الملفت في الزيارة هو توثيق الشعب الكوري للحظة مرور موكب سمو الأمير محمد بن سلمان في الشوارع الرئيسة بالعاصمة الكورية سيئول، لم يخفوا انبهارهم بمنظر الموكب لحظة مروره وبادروا لتوثيق هذه اللحظة وتداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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