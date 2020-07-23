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بعد الاتفاق مع الرائد .. الشهري هلالياً حتى 2024

أنهت إدارة نادي الهلال، التوقيع مع لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي صالح الشهري، المعار من الرائد حتى عام 2024.

وكان الشهري التحق بالهلال في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من الرائد لمدة موسم واحد بنظام الإعارة.

وشارك الشهري مع الهلال في الدوري خلال الموسم الجاري، في 13 مباراة، كان أساسياً في 4 منها، ودخل بديلاً في 9، واستطاع تسجيل 4 أهداف، وصناعة هدفين.

وكان لقب دوري أبطال آسيا 2019، أبرز إنجازات اللاعب مع الهلال.

الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد الاتفاق مع الرائد .. الشهري هلالياً حتى 2024
سبق

أنهت إدارة نادي الهلال، التوقيع مع لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي صالح الشهري، المعار من الرائد حتى عام 2024.

وكان الشهري التحق بالهلال في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من الرائد لمدة موسم واحد بنظام الإعارة.

وشارك الشهري مع الهلال في الدوري خلال الموسم الجاري، في 13 مباراة، كان أساسياً في 4 منها، ودخل بديلاً في 9، واستطاع تسجيل 4 أهداف، وصناعة هدفين.

وكان لقب دوري أبطال آسيا 2019، أبرز إنجازات اللاعب مع الهلال.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
11:55 PM
اخر تعديل
24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
12:41 AM

بعد الاتفاق مع الرائد .. الشهري هلالياً حتى 2024

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,663

أنهت إدارة نادي الهلال، التوقيع مع لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي صالح الشهري، المعار من الرائد حتى عام 2024.

وكان الشهري التحق بالهلال في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من الرائد لمدة موسم واحد بنظام الإعارة.

وشارك الشهري مع الهلال في الدوري خلال الموسم الجاري، في 13 مباراة، كان أساسياً في 4 منها، ودخل بديلاً في 9، واستطاع تسجيل 4 أهداف، وصناعة هدفين.

وكان لقب دوري أبطال آسيا 2019، أبرز إنجازات اللاعب مع الهلال.

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