بعد الاتفاق مع الرائد .. الشهري هلالياً حتى 2024
أنهت إدارة نادي الهلال، التوقيع مع لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي صالح الشهري، المعار من الرائد حتى عام 2024.
وكان الشهري التحق بالهلال في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من الرائد لمدة موسم واحد بنظام الإعارة.
وشارك الشهري مع الهلال في الدوري خلال الموسم الجاري، في 13 مباراة، كان أساسياً في 4 منها، ودخل بديلاً في 9، واستطاع تسجيل 4 أهداف، وصناعة هدفين.
وكان لقب دوري أبطال آسيا 2019، أبرز إنجازات اللاعب مع الهلال.
الهلال
بعد الاتفاق مع الرائد .. الشهري هلالياً حتى 2024
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-07-23
أنهت إدارة نادي الهلال، التوقيع مع لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي صالح الشهري، المعار من الرائد حتى عام 2024.
وكان الشهري التحق بالهلال في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من الرائد لمدة موسم واحد بنظام الإعارة.
وشارك الشهري مع الهلال في الدوري خلال الموسم الجاري، في 13 مباراة، كان أساسياً في 4 منها، ودخل بديلاً في 9، واستطاع تسجيل 4 أهداف، وصناعة هدفين.
وكان لقب دوري أبطال آسيا 2019، أبرز إنجازات اللاعب مع الهلال.
23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
11:55 PM
اخر تعديل
24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
12:41 AM
بعد الاتفاق مع الرائد .. الشهري هلالياً حتى 2024
أنهت إدارة نادي الهلال، التوقيع مع لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي صالح الشهري، المعار من الرائد حتى عام 2024.
وكان الشهري التحق بالهلال في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من الرائد لمدة موسم واحد بنظام الإعارة.
وشارك الشهري مع الهلال في الدوري خلال الموسم الجاري، في 13 مباراة، كان أساسياً في 4 منها، ودخل بديلاً في 9، واستطاع تسجيل 4 أهداف، وصناعة هدفين.
وكان لقب دوري أبطال آسيا 2019، أبرز إنجازات اللاعب مع الهلال.