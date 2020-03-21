وزير الصحة: البقاء في المنزل سلاحنا الأقوى لمواجهة كورونا

جدَّد وزير الصحة توفيق الربيعة رسائله التوعوية للمجتمع مطالبًا الجميع بالبقاء في المنزل.
وقال وزير الصحة عبر حسابه الرسمي في تويتر: "البقاء في المنزل سلاحنا الأقوى -بإذن الله- لمواجهة فيروس كورونا".
جدَّد وزير الصحة توفيق الربيعة رسائله التوعوية للمجتمع مطالبًا الجميع بالبقاء في المنزل.
وقال وزير الصحة عبر حسابه الرسمي في تويتر: "البقاء في المنزل سلاحنا الأقوى -بإذن الله- لمواجهة فيروس كورونا".فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة وزير الصحة توفيق الربيعة
جدَّد وزير الصحة توفيق الربيعة رسائله التوعوية للمجتمع مطالبًا الجميع بالبقاء في المنزل.
وقال وزير الصحة عبر حسابه الرسمي في تويتر: "البقاء في المنزل سلاحنا الأقوى -بإذن الله- لمواجهة فيروس كورونا".
جدَّد وزير الصحة توفيق الربيعة رسائله التوعوية للمجتمع مطالبًا الجميع بالبقاء في المنزل.
وقال وزير الصحة عبر حسابه الرسمي في تويتر: "البقاء في المنزل سلاحنا الأقوى -بإذن الله- لمواجهة فيروس كورونا".