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وزير الصحة: البقاء في المنزل سلاحنا الأقوى لمواجهة كورونا

جدَّد وزير الصحة توفيق الربيعة رسائله التوعوية للمجتمع مطالبًا الجميع بالبقاء في المنزل.

وقال وزير الصحة عبر حسابه الرسمي في تويتر: "‏البقاء في المنزل سلاحنا الأقوى -بإذن الله- لمواجهة ‫فيروس كورونا".

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة وزير الصحة توفيق الربيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الصحة: البقاء في المنزل سلاحنا الأقوى لمواجهة كورونا
سبق

جدَّد وزير الصحة توفيق الربيعة رسائله التوعوية للمجتمع مطالبًا الجميع بالبقاء في المنزل.

وقال وزير الصحة عبر حسابه الرسمي في تويتر: "‏البقاء في المنزل سلاحنا الأقوى -بإذن الله- لمواجهة ‫فيروس كورونا".

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
09:12 PM

وزير الصحة: البقاء في المنزل سلاحنا الأقوى لمواجهة كورونا

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
18
16,545

جدَّد وزير الصحة توفيق الربيعة رسائله التوعوية للمجتمع مطالبًا الجميع بالبقاء في المنزل.

وقال وزير الصحة عبر حسابه الرسمي في تويتر: "‏البقاء في المنزل سلاحنا الأقوى -بإذن الله- لمواجهة ‫فيروس كورونا".

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