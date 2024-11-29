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أمير مكة يستمع لشرح عن تفاصيل ثاني أطول حلبة بتاريخ الفورمولا

ترأس اجتماعًا بحضور رئيس اتحاد السيارات والدرّاجات النارية

رأس الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وعددًا من مسؤولي وزارة الرياضة، اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة، تخلله استعراض لآخر التجهيزات لسباق فورمولا 1 السعودية الذي يحتضنه كورنيش جدة خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2021م.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن تفاصيل الحلبة التي يبلغ طولها 6,175 متراً، ما يجعلها ثاني أطول حلبة في تاريخ الفورمولا 1 وتحوي الحلبة 27 منعطفاً.

و‏تُعد استضافة فورمولا 1 السعودية، من أضخم الفعاليات التي ستنظم في ‎المملكة بواسطة وزارة الرياضة، والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الذي سيتولى تنظيم هذا السباق، إضافةً إلى برنامج جودة الحياة، حيث سيكون كورنيش جدة نقطة الانطلاق والنهاية للسباق.

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أمير مكة يستمع لشرح عن تفاصيل ثاني أطول حلبة بتاريخ الفورمولا
سبق

رأس الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وعددًا من مسؤولي وزارة الرياضة، اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة، تخلله استعراض لآخر التجهيزات لسباق فورمولا 1 السعودية الذي يحتضنه كورنيش جدة خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2021م.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن تفاصيل الحلبة التي يبلغ طولها 6,175 متراً، ما يجعلها ثاني أطول حلبة في تاريخ الفورمولا 1 وتحوي الحلبة 27 منعطفاً.

و‏تُعد استضافة فورمولا 1 السعودية، من أضخم الفعاليات التي ستنظم في ‎المملكة بواسطة وزارة الرياضة، والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الذي سيتولى تنظيم هذا السباق، إضافةً إلى برنامج جودة الحياة، حيث سيكون كورنيش جدة نقطة الانطلاق والنهاية للسباق.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
01:57 PM
اخر تعديل
29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
02:45 PM

أمير مكة يستمع لشرح عن تفاصيل ثاني أطول حلبة بتاريخ الفورمولا

ترأس اجتماعًا بحضور رئيس اتحاد السيارات والدرّاجات النارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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رأس الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وعددًا من مسؤولي وزارة الرياضة، اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة، تخلله استعراض لآخر التجهيزات لسباق فورمولا 1 السعودية الذي يحتضنه كورنيش جدة خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2021م.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن تفاصيل الحلبة التي يبلغ طولها 6,175 متراً، ما يجعلها ثاني أطول حلبة في تاريخ الفورمولا 1 وتحوي الحلبة 27 منعطفاً.

و‏تُعد استضافة فورمولا 1 السعودية، من أضخم الفعاليات التي ستنظم في ‎المملكة بواسطة وزارة الرياضة، والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الذي سيتولى تنظيم هذا السباق، إضافةً إلى برنامج جودة الحياة، حيث سيكون كورنيش جدة نقطة الانطلاق والنهاية للسباق.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
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201,250 سيارة ..

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