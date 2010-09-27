الجهات الأمنية تسلم جثمان "مفقود الليث" لأسرته

تمت الصلاة عليه ودفنه مغرب اليوم

سلمت الجهات الأمنية، اليوم الأحد، جثمان مفقود الليث (عبدالكريم البركاتي) لأسرته، بعد انتهاء الإجراءات الرسمية، وتمت الصلاة عليه ودفنه بمقبرة الليث بعد مغرب اليوم.



وكان الشاب "عبدالكريم البركاتي" قد خرج من منزل أسرته شرق الليث يوم الجمعة قبل الماضية ولم يعد، وتم إبلاغ الجهات الأمنية؛ حيث تم العثور عليه مساء أمس الأول متوفى على بعد أمتار من السيارة التي كان يستقلّها، وذلك في صحراء بقرية عيار شرق الليث.