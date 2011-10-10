بالفيديو.. التحالف يدمر عربة إطلاق صواريخ ومخزن أسلحة حوثية بصعدة

أهداف مشروعة أصابتها بدقة عالية شمال اليمن في مقطع حصلت عليه "سبق"

دكَّت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عددًا من الأهداف المشروعة في محافظة صعدة شمال اليمن، يتمركز فيها عدد من ميليشيات الحوثي الإرهابية ونجحت في ضرب أهدافها بدقة عالية.



وتفصيلاً: حصلت "سبق" على مقطع فيديو يبيّن استهداف مقاتلات التحالف للأهداف المشروعة في صعدة، وكان من بين تلك الأهداف عربة إطلاق صواريخ، وموقع لتخزين الصواريخ، وكذلك عدد من العناصر من الميليشيات الإرهابية.