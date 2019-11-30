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"العتيبي" إلى رتبة "مقدم"

قلّد اللواء ماجد بن بندر الدويش مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة؛ المقدم سفر بن عبدالهادي بن مصوّي العتيبي رتبته الجديدة "مقدم"، بعد صدور الأمر الكريم بترقيته.

يُذكر أن المقدم سفر العتيبي يشغل منصب مدير أمن سجن مطار الملك عبدالعزيز.

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"العتيبي" إلى رتبة "مقدم"
سبق

قلّد اللواء ماجد بن بندر الدويش مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة؛ المقدم سفر بن عبدالهادي بن مصوّي العتيبي رتبته الجديدة "مقدم"، بعد صدور الأمر الكريم بترقيته.

يُذكر أن المقدم سفر العتيبي يشغل منصب مدير أمن سجن مطار الملك عبدالعزيز.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
12:06 PM

"العتيبي" إلى رتبة "مقدم"

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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قلّد اللواء ماجد بن بندر الدويش مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة؛ المقدم سفر بن عبدالهادي بن مصوّي العتيبي رتبته الجديدة "مقدم"، بعد صدور الأمر الكريم بترقيته.

يُذكر أن المقدم سفر العتيبي يشغل منصب مدير أمن سجن مطار الملك عبدالعزيز.

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