قلّد اللواء ماجد بن بندر الدويش مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة؛ المقدم سفر بن عبدالهادي بن مصوّي العتيبي رتبته الجديدة "مقدم"، بعد صدور الأمر الكريم بترقيته.
يُذكر أن المقدم سفر العتيبي يشغل منصب مدير أمن سجن مطار الملك عبدالعزيز.
"العتيبي" إلى رتبة "مقدم"
قلّد اللواء ماجد بن بندر الدويش مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة؛ المقدم سفر بن عبدالهادي بن مصوّي العتيبي رتبته الجديدة "مقدم"، بعد صدور الأمر الكريم بترقيته.
يُذكر أن المقدم سفر العتيبي يشغل منصب مدير أمن سجن مطار الملك عبدالعزيز.
قلّد اللواء ماجد بن بندر الدويش مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة؛ المقدم سفر بن عبدالهادي بن مصوّي العتيبي رتبته الجديدة "مقدم"، بعد صدور الأمر الكريم بترقيته.
"العتيبي" إلى رتبة "مقدم"
قلّد اللواء ماجد بن بندر الدويش مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة؛ المقدم سفر بن عبدالهادي بن مصوّي العتيبي رتبته الجديدة "مقدم"، بعد صدور الأمر الكريم بترقيته.
يُذكر أن المقدم سفر العتيبي يشغل منصب مدير أمن سجن مطار الملك عبدالعزيز.