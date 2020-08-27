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بعد مباراتهم أمام الهلال.. لجنة الانضباط تغرم النصر ورئيسه 50 ألف ريال

في قرار غير قابل للاستئناف

غرمت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، نادي النصر مبلغ 40 ألف ريال، لنشره بتاريخ 6-8-2020م بيان تضمن إساءة إعلامية لإحدى لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتغريم رئيس النادي صفوان السويكت10آلاف ريال لنشره تصريحًا تضمن إساءة لمسؤولي مباراتهم ضد الهلال في قرار غير قابل للاستئناف.

لجنة الانضباط الاتحاد السعودي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد مباراتهم أمام الهلال.. لجنة الانضباط تغرم النصر ورئيسه 50 ألف ريال
سبق

غرمت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، نادي النصر مبلغ 40 ألف ريال، لنشره بتاريخ 6-8-2020م بيان تضمن إساءة إعلامية لإحدى لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتغريم رئيس النادي صفوان السويكت10آلاف ريال لنشره تصريحًا تضمن إساءة لمسؤولي مباراتهم ضد الهلال في قرار غير قابل للاستئناف.

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
03:18 PM

بعد مباراتهم أمام الهلال.. لجنة الانضباط تغرم النصر ورئيسه 50 ألف ريال

في قرار غير قابل للاستئناف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
3,015

غرمت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، نادي النصر مبلغ 40 ألف ريال، لنشره بتاريخ 6-8-2020م بيان تضمن إساءة إعلامية لإحدى لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتغريم رئيس النادي صفوان السويكت10آلاف ريال لنشره تصريحًا تضمن إساءة لمسؤولي مباراتهم ضد الهلال في قرار غير قابل للاستئناف.

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