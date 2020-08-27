غرمت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، نادي النصر مبلغ 40 ألف ريال، لنشره بتاريخ 6-8-2020م بيان تضمن إساءة إعلامية لإحدى لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتغريم رئيس النادي صفوان السويكت10آلاف ريال لنشره تصريحًا تضمن إساءة لمسؤولي مباراتهم ضد الهلال في قرار غير قابل للاستئناف.
بعد مباراتهم أمام الهلال.. لجنة الانضباط تغرم النصر ورئيسه 50 ألف ريال
في قرار غير قابل للاستئناف
غرمت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، نادي النصر مبلغ 40 ألف ريال، لنشره بتاريخ 6-8-2020م بيان تضمن إساءة إعلامية لإحدى لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتغريم رئيس النادي صفوان السويكت10آلاف ريال لنشره تصريحًا تضمن إساءة لمسؤولي مباراتهم ضد الهلال في قرار غير قابل للاستئناف.لجنة الانضباط الاتحاد السعودي لكرة القدم
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بعد مباراتهم أمام الهلال.. لجنة الانضباط تغرم النصر ورئيسه 50 ألف ريالصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-27
27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
03:18 PM
بعد مباراتهم أمام الهلال.. لجنة الانضباط تغرم النصر ورئيسه 50 ألف ريال
في قرار غير قابل للاستئناف
غرمت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، نادي النصر مبلغ 40 ألف ريال، لنشره بتاريخ 6-8-2020م بيان تضمن إساءة إعلامية لإحدى لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتغريم رئيس النادي صفوان السويكت10آلاف ريال لنشره تصريحًا تضمن إساءة لمسؤولي مباراتهم ضد الهلال في قرار غير قابل للاستئناف.
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