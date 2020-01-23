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جازان تستضيف فعاليات المؤتمر العلمي الثاني للأمراض المنقولة

تحت شعار "نحو بيئة خالية من المبيدات" ويناقش عدداً من الموضوعات

بدأت في جازان، أمس الأربعاء، فعاليات المؤتمر العلمي الثاني الخاص بالأمراض المنقولة تحت شعار "نحو بيئة خالية من المبيدات" والذي يتناول هذا العام المبيدات المستخدمة في مكافحة نواقل الأمراض.

ويشارك في المؤتمر 350 مشاركاً من خارج وداخل المملكة، ويناقش المتحدثون فيه عدداً من المحاور الخاصة بالمبيدات منها الاستخدامات الآمنة للمبيدات في مكافحة نواقل الأمراض بالمملكة، المبيدات الحيوية، وسموم المبيدات ومتبقياتها بالبيئة، ومقاومة نواقل الأمراض للمبيدات، وتأثيرات المبيدات علي صحة الإنسان، والطرق الحديثة لمكافحة نواقل الأمراض مثل استخدامات باكتيريا الولباكيا لمكافحة البعوض الناقل للأمراض، والتشريعات الخاصة باستخدام المبيدات وتسجيلها لدى هيئة الغذاء والدواء.

جازان نحو بيئة خالية من المبيدات

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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جازان تستضيف فعاليات المؤتمر العلمي الثاني للأمراض المنقولة
سبق

بدأت في جازان، أمس الأربعاء، فعاليات المؤتمر العلمي الثاني الخاص بالأمراض المنقولة تحت شعار "نحو بيئة خالية من المبيدات" والذي يتناول هذا العام المبيدات المستخدمة في مكافحة نواقل الأمراض.

ويشارك في المؤتمر 350 مشاركاً من خارج وداخل المملكة، ويناقش المتحدثون فيه عدداً من المحاور الخاصة بالمبيدات منها الاستخدامات الآمنة للمبيدات في مكافحة نواقل الأمراض بالمملكة، المبيدات الحيوية، وسموم المبيدات ومتبقياتها بالبيئة، ومقاومة نواقل الأمراض للمبيدات، وتأثيرات المبيدات علي صحة الإنسان، والطرق الحديثة لمكافحة نواقل الأمراض مثل استخدامات باكتيريا الولباكيا لمكافحة البعوض الناقل للأمراض، والتشريعات الخاصة باستخدام المبيدات وتسجيلها لدى هيئة الغذاء والدواء.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
03:07 PM

جازان تستضيف فعاليات المؤتمر العلمي الثاني للأمراض المنقولة

تحت شعار "نحو بيئة خالية من المبيدات" ويناقش عدداً من الموضوعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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بدأت في جازان، أمس الأربعاء، فعاليات المؤتمر العلمي الثاني الخاص بالأمراض المنقولة تحت شعار "نحو بيئة خالية من المبيدات" والذي يتناول هذا العام المبيدات المستخدمة في مكافحة نواقل الأمراض.

ويشارك في المؤتمر 350 مشاركاً من خارج وداخل المملكة، ويناقش المتحدثون فيه عدداً من المحاور الخاصة بالمبيدات منها الاستخدامات الآمنة للمبيدات في مكافحة نواقل الأمراض بالمملكة، المبيدات الحيوية، وسموم المبيدات ومتبقياتها بالبيئة، ومقاومة نواقل الأمراض للمبيدات، وتأثيرات المبيدات علي صحة الإنسان، والطرق الحديثة لمكافحة نواقل الأمراض مثل استخدامات باكتيريا الولباكيا لمكافحة البعوض الناقل للأمراض، والتشريعات الخاصة باستخدام المبيدات وتسجيلها لدى هيئة الغذاء والدواء.

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