النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. إتلاف 62 طن أغذية وخردوات لمخالفين في حوش بكر بمكة

إزالة المباسط العشوائية والعمل على تنظيف المنطقة بالكامل والحملات تتواصل

واصلت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، ومشاركة الجهات الأمنية ممثلةً في إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدّسة، الحملات الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية في حوش بكر بشارع المنصور.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي؛ أن البلدية نفّذت الحملة الميدانية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بهدف القضاء على الظواهر السلبية غير الحضارية التي تشكل خطراً على الصحة العامة، مشيراً إلى إتلاف أكثر من طنين من المواد الغذائية منتهية الصلاحية و50 طناً من الأثاث المستعمل، إضافةً إلى 10 أطنان من الخردوات والملابس المستعملة التي تباع من قِبل الباعة الجائلين، وإزالة المباسط العشوائية المخالفة والعمل على تنظيف المنطقة بالكامل.

وأكَّد "مكاوي"، أن الحملات الميدانية مستمرة على المناطق العشوائية لتصحيح الظواهر السلبية، وتعزيز الإجراءات الوقائية للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالعاصمة المقدّسة.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. إتلاف 62 طن أغذية وخردوات لمخالفين في حوش بكر بمكة
سبق

واصلت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، ومشاركة الجهات الأمنية ممثلةً في إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدّسة، الحملات الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية في حوش بكر بشارع المنصور.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي؛ أن البلدية نفّذت الحملة الميدانية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بهدف القضاء على الظواهر السلبية غير الحضارية التي تشكل خطراً على الصحة العامة، مشيراً إلى إتلاف أكثر من طنين من المواد الغذائية منتهية الصلاحية و50 طناً من الأثاث المستعمل، إضافةً إلى 10 أطنان من الخردوات والملابس المستعملة التي تباع من قِبل الباعة الجائلين، وإزالة المباسط العشوائية المخالفة والعمل على تنظيف المنطقة بالكامل.

وأكَّد "مكاوي"، أن الحملات الميدانية مستمرة على المناطق العشوائية لتصحيح الظواهر السلبية، وتعزيز الإجراءات الوقائية للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالعاصمة المقدّسة.

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
09:49 AM

شاهد.. إتلاف 62 طن أغذية وخردوات لمخالفين في حوش بكر بمكة

إزالة المباسط العشوائية والعمل على تنظيف المنطقة بالكامل والحملات تتواصل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
1
1,850

واصلت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، ومشاركة الجهات الأمنية ممثلةً في إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدّسة، الحملات الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية في حوش بكر بشارع المنصور.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي؛ أن البلدية نفّذت الحملة الميدانية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بهدف القضاء على الظواهر السلبية غير الحضارية التي تشكل خطراً على الصحة العامة، مشيراً إلى إتلاف أكثر من طنين من المواد الغذائية منتهية الصلاحية و50 طناً من الأثاث المستعمل، إضافةً إلى 10 أطنان من الخردوات والملابس المستعملة التي تباع من قِبل الباعة الجائلين، وإزالة المباسط العشوائية المخالفة والعمل على تنظيف المنطقة بالكامل.

وأكَّد "مكاوي"، أن الحملات الميدانية مستمرة على المناطق العشوائية لتصحيح الظواهر السلبية، وتعزيز الإجراءات الوقائية للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالعاصمة المقدّسة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,359
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,413
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,193
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,813

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة