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"الوطني لتنمية الغطاء النباتي" يطلق مشروع إنتاج وزراعة المانجروف بالقنفذة

يهدف لإنشاء مشتل مساحته تتجاوز 12 ألف متر مربع وإنتاج 365 ألف شتلة

أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مشروع إنتاج وزراعة الشورى ( المانجروف) بالبحر الأحمر بسواحل محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة وذلك استكمالاً لدور وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ويهدف المشروع إلى إنشاء مشتل على مساحة تزيد عن 12 ألف متر مربع وإنتاج أكثر من 365 ألف شتلة من شجر المانجروف وإعادة زراعتها وسط البحر الأحمر على مساحة تقارب الـ365 ألف متر مربع.

وأشار المركز إلى أن مشاريع التشجير ستستمر في البيئات الساحلية لتعزيز تنوعها الأحيائي.

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"الوطني لتنمية الغطاء النباتي" يطلق مشروع إنتاج وزراعة المانجروف بالقنفذة
سبق

أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مشروع إنتاج وزراعة الشورى ( المانجروف) بالبحر الأحمر بسواحل محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة وذلك استكمالاً لدور وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ويهدف المشروع إلى إنشاء مشتل على مساحة تزيد عن 12 ألف متر مربع وإنتاج أكثر من 365 ألف شتلة من شجر المانجروف وإعادة زراعتها وسط البحر الأحمر على مساحة تقارب الـ365 ألف متر مربع.

وأشار المركز إلى أن مشاريع التشجير ستستمر في البيئات الساحلية لتعزيز تنوعها الأحيائي.

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
10:59 PM

"الوطني لتنمية الغطاء النباتي" يطلق مشروع إنتاج وزراعة المانجروف بالقنفذة

يهدف لإنشاء مشتل مساحته تتجاوز 12 ألف متر مربع وإنتاج 365 ألف شتلة

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عبدالله الراجحي - القنفذة
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أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مشروع إنتاج وزراعة الشورى ( المانجروف) بالبحر الأحمر بسواحل محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة وذلك استكمالاً لدور وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ويهدف المشروع إلى إنشاء مشتل على مساحة تزيد عن 12 ألف متر مربع وإنتاج أكثر من 365 ألف شتلة من شجر المانجروف وإعادة زراعتها وسط البحر الأحمر على مساحة تقارب الـ365 ألف متر مربع.

وأشار المركز إلى أن مشاريع التشجير ستستمر في البيئات الساحلية لتعزيز تنوعها الأحيائي.

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