النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 4778 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 893 خلال الـ24 ساعة الماضية

"بينيت": إسرائيل لن تتقيد بأي اتفاق نووي مع إيران وستحتفظ بحرية التصرف

رداً على ما أعلنته طهران من اقترابها من تسوية جيدة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم (الاثنين)، أن إسرائيل لن تتقيد بأي اتفاق نووي مع إيران، مشدداً على أنها ستحتفظ بحرية التصرف، بحسب ما أوردت "رويترز".

وجاءت تصريح "بينيت" رداً على ما ذكره وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمس، أن طهران ترى أن المباحثات مع القوى الكبرى الهادفة إلى إحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي، تقترب من اتفاق جيد.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"بينيت": إسرائيل لن تتقيد بأي اتفاق نووي مع إيران وستحتفظ بحرية التصرف
سبق

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم (الاثنين)، أن إسرائيل لن تتقيد بأي اتفاق نووي مع إيران، مشدداً على أنها ستحتفظ بحرية التصرف، بحسب ما أوردت "رويترز".

وجاءت تصريح "بينيت" رداً على ما ذكره وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمس، أن طهران ترى أن المباحثات مع القوى الكبرى الهادفة إلى إحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي، تقترب من اتفاق جيد.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
02:41 PM

"بينيت": إسرائيل لن تتقيد بأي اتفاق نووي مع إيران وستحتفظ بحرية التصرف

رداً على ما أعلنته طهران من اقترابها من تسوية جيدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
314

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم (الاثنين)، أن إسرائيل لن تتقيد بأي اتفاق نووي مع إيران، مشدداً على أنها ستحتفظ بحرية التصرف، بحسب ما أوردت "رويترز".

وجاءت تصريح "بينيت" رداً على ما ذكره وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمس، أن طهران ترى أن المباحثات مع القوى الكبرى الهادفة إلى إحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي، تقترب من اتفاق جيد.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,394
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,359
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,730
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,639

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة