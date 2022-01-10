"بينيت": إسرائيل لن تتقيد بأي اتفاق نووي مع إيران وستحتفظ بحرية التصرف

رداً على ما أعلنته طهران من اقترابها من تسوية جيدة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم (الاثنين)، أن إسرائيل لن تتقيد بأي اتفاق نووي مع إيران، مشدداً على أنها ستحتفظ بحرية التصرف، بحسب ما أوردت "رويترز".

وجاءت تصريح "بينيت" رداً على ما ذكره وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمس، أن طهران ترى أن المباحثات مع القوى الكبرى الهادفة إلى إحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي، تقترب من اتفاق جيد.