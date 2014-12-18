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"الصحة": تسجيل 116 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 96 خلال الـ24 ساعة الماضية

كم عدد الدول التي وصلتها سلالة "أوميكرون" على مستوى العالم؟

قالت منظمة الصحة العالمية، في بيانها اليوم، إنه تم حتى الآن اكتشاف وجود سلالة أوميكرون لفيروس كورونا المستجد، في 89 دولة.
وأضاف البيان: "مع حلول يوم 16 ديسمبر 2021، تم اكتشاف متحور أوميكرون في 89 دولة، وذلك في جميع مناطق منظمة الصحة العالمية الست".
ووفقًا لمعطيات المنظمة، ينتشر أوميكرون بشكل أسرع بكثير من سلالة دلتا، في البلدان التي يتم فيها تسجيل الإصابة بشكل موثوق.
وذكرت المنظمة، أن عدد الحالات هناك يتضاعف في غضون يوم ونصف - ثلاثة أيام.

الرئيسية/ أخبار العالم

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كم عدد الدول التي وصلتها سلالة "أوميكرون" على مستوى العالم؟
سبق

قالت منظمة الصحة العالمية، في بيانها اليوم، إنه تم حتى الآن اكتشاف وجود سلالة أوميكرون لفيروس كورونا المستجد، في 89 دولة.
وأضاف البيان: "مع حلول يوم 16 ديسمبر 2021، تم اكتشاف متحور أوميكرون في 89 دولة، وذلك في جميع مناطق منظمة الصحة العالمية الست".
ووفقًا لمعطيات المنظمة، ينتشر أوميكرون بشكل أسرع بكثير من سلالة دلتا، في البلدان التي يتم فيها تسجيل الإصابة بشكل موثوق.
وذكرت المنظمة، أن عدد الحالات هناك يتضاعف في غضون يوم ونصف - ثلاثة أيام.

18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
04:39 PM

كم عدد الدول التي وصلتها سلالة "أوميكرون" على مستوى العالم؟

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
395

قالت منظمة الصحة العالمية، في بيانها اليوم، إنه تم حتى الآن اكتشاف وجود سلالة أوميكرون لفيروس كورونا المستجد، في 89 دولة.
وأضاف البيان: "مع حلول يوم 16 ديسمبر 2021، تم اكتشاف متحور أوميكرون في 89 دولة، وذلك في جميع مناطق منظمة الصحة العالمية الست".
ووفقًا لمعطيات المنظمة، ينتشر أوميكرون بشكل أسرع بكثير من سلالة دلتا، في البلدان التي يتم فيها تسجيل الإصابة بشكل موثوق.
وذكرت المنظمة، أن عدد الحالات هناك يتضاعف في غضون يوم ونصف - ثلاثة أيام.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,634
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,821
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,492
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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