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"التدريب التقني" يعلن مواعيد القبول بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية

للفصل الثاني.. للبنين والبنات لمرحلة الدبلوم لخريجي الثانوية والبكالوريوس

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فتح باب القبول الإلكتروني، للراغبين في التقديم على برامج الكليات التقنية وفروعها للبنين والبنات لمرحلة الدبلوم لخريجي الثانوية العامة، ومرحلة البكالوريوس، للحاصلين على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادله للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1439/ 1440هـ.

وحددت المؤسسة تاريخ القبول في المدة 3- 14/ 3/ 1440هـ في برامج الدبلوم الصباحي والمسائي ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية بمناطق المملكة كافة؛ فيما سيكون التقديم على برامج البكالوريوس الصباحي والمسائي من تاريخ 26/ 2- 7/ 3/ 1440هـ.

وأوضحت المؤسسة أن اختبارات القبول للمرشحين لبرنامج البكالوريوس الصباحي والمسائي ستكون بتاريخ 13- 21/ 3/ 1440هـ؛ فيما ستكون إنهاء إجراءات القبول النهائي لمرحلة البكالوريوس من تاريخ 26/ 3- 6/ 4/ 1440هـ ولمرحلة الدبلوم من تاريخ 20/ 3- 6/ 4/ 1440هـ.

وبيّنت المؤسسة أن القبول، عبر بوابة القبول الموحد https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/؛ مشيرة إلى أن التقديم سيكون متاحاً لجميع خريجي الثانوية العامة؛ وفقاً للتخصصات المتوافرة في الكليات التقنية، البالغ عددها 44 كلية للبنين و23 كلية للبنات، و48 فرعاً للكليات، إضافة إلى 62 معهداً صناعياً، و34 معهداً في السجون.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التدريب التقني" يعلن مواعيد القبول بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية
سبق

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فتح باب القبول الإلكتروني، للراغبين في التقديم على برامج الكليات التقنية وفروعها للبنين والبنات لمرحلة الدبلوم لخريجي الثانوية العامة، ومرحلة البكالوريوس، للحاصلين على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادله للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1439/ 1440هـ.

وحددت المؤسسة تاريخ القبول في المدة 3- 14/ 3/ 1440هـ في برامج الدبلوم الصباحي والمسائي ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية بمناطق المملكة كافة؛ فيما سيكون التقديم على برامج البكالوريوس الصباحي والمسائي من تاريخ 26/ 2- 7/ 3/ 1440هـ.

وأوضحت المؤسسة أن اختبارات القبول للمرشحين لبرنامج البكالوريوس الصباحي والمسائي ستكون بتاريخ 13- 21/ 3/ 1440هـ؛ فيما ستكون إنهاء إجراءات القبول النهائي لمرحلة البكالوريوس من تاريخ 26/ 3- 6/ 4/ 1440هـ ولمرحلة الدبلوم من تاريخ 20/ 3- 6/ 4/ 1440هـ.

وبيّنت المؤسسة أن القبول، عبر بوابة القبول الموحد https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/؛ مشيرة إلى أن التقديم سيكون متاحاً لجميع خريجي الثانوية العامة؛ وفقاً للتخصصات المتوافرة في الكليات التقنية، البالغ عددها 44 كلية للبنين و23 كلية للبنات، و48 فرعاً للكليات، إضافة إلى 62 معهداً صناعياً، و34 معهداً في السجون.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
10:38 AM

"التدريب التقني" يعلن مواعيد القبول بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية

للفصل الثاني.. للبنين والبنات لمرحلة الدبلوم لخريجي الثانوية والبكالوريوس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فتح باب القبول الإلكتروني، للراغبين في التقديم على برامج الكليات التقنية وفروعها للبنين والبنات لمرحلة الدبلوم لخريجي الثانوية العامة، ومرحلة البكالوريوس، للحاصلين على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادله للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1439/ 1440هـ.

وحددت المؤسسة تاريخ القبول في المدة 3- 14/ 3/ 1440هـ في برامج الدبلوم الصباحي والمسائي ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية بمناطق المملكة كافة؛ فيما سيكون التقديم على برامج البكالوريوس الصباحي والمسائي من تاريخ 26/ 2- 7/ 3/ 1440هـ.

وأوضحت المؤسسة أن اختبارات القبول للمرشحين لبرنامج البكالوريوس الصباحي والمسائي ستكون بتاريخ 13- 21/ 3/ 1440هـ؛ فيما ستكون إنهاء إجراءات القبول النهائي لمرحلة البكالوريوس من تاريخ 26/ 3- 6/ 4/ 1440هـ ولمرحلة الدبلوم من تاريخ 20/ 3- 6/ 4/ 1440هـ.

وبيّنت المؤسسة أن القبول، عبر بوابة القبول الموحد https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/؛ مشيرة إلى أن التقديم سيكون متاحاً لجميع خريجي الثانوية العامة؛ وفقاً للتخصصات المتوافرة في الكليات التقنية، البالغ عددها 44 كلية للبنين و23 كلية للبنات، و48 فرعاً للكليات، إضافة إلى 62 معهداً صناعياً، و34 معهداً في السجون.

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