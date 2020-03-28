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اياتا: "توقف كامل" ل12 شركة طيران عربية و3 خطوط ما زالت تعمل.. تعرف عليها

الإيرادات تتراجع بقيمة 252 مليار دولار

كشفت بيانات للاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا" إلغاء نحو 12 شركة طيران عربية رحلاتها الدولية بالكامل؛ إنفاذًا للتوجيهات التنظيمية أو المتطلبات التشغيلية التي أصدرتها الحكومات في إطار التصدي لانتشار فيروس كورونا.

وشملت قائمة شركات الطيران العربية كلًّا من: الخطوط السعودية والملكية الأردنية طيران الإمارات والعربية للطيران والاتحاد للطيران وفلاي دبي وفلاي ناس والخطوط الملكية المغربية ومصر للطيران والخطوط الكويتية وطيران الجزيرة والخطوط الجوية الجزائرية، مع وجود ثلاث ناقلات عربية ما زالت تعمل بدرجات متفاوتة؛ مثل الخطوط التونسية والقطرية والشرق الأوسط اللبنانية.

وأظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية خفض نحو 50 شركة طيران أخرى السعة المقعدية بنسب راوحت بين 30 و90%، مع إغلاق العديد من الدول لحدودها أمام الرحلات الجوية، ووفقًا للاتحاد الدولي للنقل الجوي فإن الإيرادات السنوية للقطاع قد تتراجع 252 مليار دولار جراء القيود على السفر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

فيروس كورونا الجديد اياتا

الرئيسية/ سياحة / سفر وطيران

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اياتا: "توقف كامل" ل12 شركة طيران عربية و3 خطوط ما زالت تعمل.. تعرف عليها
سبق

كشفت بيانات للاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا" إلغاء نحو 12 شركة طيران عربية رحلاتها الدولية بالكامل؛ إنفاذًا للتوجيهات التنظيمية أو المتطلبات التشغيلية التي أصدرتها الحكومات في إطار التصدي لانتشار فيروس كورونا.

وشملت قائمة شركات الطيران العربية كلًّا من: الخطوط السعودية والملكية الأردنية طيران الإمارات والعربية للطيران والاتحاد للطيران وفلاي دبي وفلاي ناس والخطوط الملكية المغربية ومصر للطيران والخطوط الكويتية وطيران الجزيرة والخطوط الجوية الجزائرية، مع وجود ثلاث ناقلات عربية ما زالت تعمل بدرجات متفاوتة؛ مثل الخطوط التونسية والقطرية والشرق الأوسط اللبنانية.

وأظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية خفض نحو 50 شركة طيران أخرى السعة المقعدية بنسب راوحت بين 30 و90%، مع إغلاق العديد من الدول لحدودها أمام الرحلات الجوية، ووفقًا للاتحاد الدولي للنقل الجوي فإن الإيرادات السنوية للقطاع قد تتراجع 252 مليار دولار جراء القيود على السفر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
02:34 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
05:53 PM

اياتا: "توقف كامل" ل12 شركة طيران عربية و3 خطوط ما زالت تعمل.. تعرف عليها

الإيرادات تتراجع بقيمة 252 مليار دولار

A A A
خالد خليل - الرياض
1
18,040

كشفت بيانات للاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا" إلغاء نحو 12 شركة طيران عربية رحلاتها الدولية بالكامل؛ إنفاذًا للتوجيهات التنظيمية أو المتطلبات التشغيلية التي أصدرتها الحكومات في إطار التصدي لانتشار فيروس كورونا.

وشملت قائمة شركات الطيران العربية كلًّا من: الخطوط السعودية والملكية الأردنية طيران الإمارات والعربية للطيران والاتحاد للطيران وفلاي دبي وفلاي ناس والخطوط الملكية المغربية ومصر للطيران والخطوط الكويتية وطيران الجزيرة والخطوط الجوية الجزائرية، مع وجود ثلاث ناقلات عربية ما زالت تعمل بدرجات متفاوتة؛ مثل الخطوط التونسية والقطرية والشرق الأوسط اللبنانية.

وأظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية خفض نحو 50 شركة طيران أخرى السعة المقعدية بنسب راوحت بين 30 و90%، مع إغلاق العديد من الدول لحدودها أمام الرحلات الجوية، ووفقًا للاتحاد الدولي للنقل الجوي فإن الإيرادات السنوية للقطاع قد تتراجع 252 مليار دولار جراء القيود على السفر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

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