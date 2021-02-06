شاهد.. مركبة تقتحم صيدلية بشقيق جازان ولا إصابات
الأجهزة المعنية تباشر الحادث
اقتحمت مركبة، واجهة صيدلية بشكل مفاجئ بشقيق جازان؛ مما أدى إلى تحطيم واجهتها؛ فيما لم تحدث أي إصابات نتيجة ذلك.
ووفقًا لمقطع فيديو، انطلقت المركبة بشكل مفاجئ -رغم وقوفها- وبها قائدها أمام واجهة الصيدلية، لتقتحمها، وتباشر الأجهزة المعنية ذلك الحادث.
شاهد.. مركبة تقتحم صيدلية بشقيق جازان ولا إصابات
محمد المواسي
سبق
2021-02-06
اقتحمت مركبة، واجهة صيدلية بشكل مفاجئ بشقيق جازان؛ مما أدى إلى تحطيم واجهتها؛ فيما لم تحدث أي إصابات نتيجة ذلك.
ووفقًا لمقطع فيديو، انطلقت المركبة بشكل مفاجئ -رغم وقوفها- وبها قائدها أمام واجهة الصيدلية، لتقتحمها، وتباشر الأجهزة المعنية ذلك الحادث.
06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442
05:03 PM
شاهد.. مركبة تقتحم صيدلية بشقيق جازان ولا إصابات
الأجهزة المعنية تباشر الحادث
اقتحمت مركبة، واجهة صيدلية بشكل مفاجئ بشقيق جازان؛ مما أدى إلى تحطيم واجهتها؛ فيما لم تحدث أي إصابات نتيجة ذلك.
ووفقًا لمقطع فيديو، انطلقت المركبة بشكل مفاجئ -رغم وقوفها- وبها قائدها أمام واجهة الصيدلية، لتقتحمها، وتباشر الأجهزة المعنية ذلك الحادث.