شاهد.. مركبة تقتحم صيدلية بشقيق جازان ولا إصابات

الأجهزة المعنية تباشر الحادث

اقتحمت مركبة، واجهة صيدلية بشكل مفاجئ بشقيق جازان؛ مما أدى إلى تحطيم واجهتها؛ فيما لم تحدث أي إصابات نتيجة ذلك.

ووفقًا لمقطع فيديو، انطلقت المركبة بشكل مفاجئ -رغم وقوفها- وبها قائدها أمام واجهة الصيدلية، لتقتحمها، وتباشر الأجهزة المعنية ذلك الحادث.