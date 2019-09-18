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عضو في الشورى يدعو لإعفاء المعلمين القدامى من رخصة المعلم

سيتم ربطها بالعلاوة السنوية وستدخل حيز التنفيذ خلال 95 يومًا

دعا عضو في مجلس الشورى إلى إعفاء المعلمين القدامى من رخصة المعلم، والتي سيتم ربطها بالعلاوة السنوية وفق اللائحة الجديدة والتي أعلنت بشكل رسمي في ذي القعدة الماضي، وتدخل حيز التنفيذ في 26 ربيع الآخر من العام 1441هـ وذلك بعد (180) يومًا من إقرار مجلس الوزراء لسلّم رواتب الوظائف التعليمية حيث لم يتبق سوى 95 يومًا.

وتفصيلاً، أكد عضو مجلس الشورى الدكتور حسين المالكي من خلال جلسة المجلس العادية الخامسة والخمسين والتي عقدت يوم أمس الثلاثاء، ضرورة مراجعة رخصة المعلم بحيث يُعفى منها المعلمون القدامى ويُلزم بها المعلمون الجدد.

ووفقًا للائحة الجديدة ستقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بترخيص جميع المعلمين الذين اجتازوا اختبار كفايات المعلمين خلال الخمس السنوات الماضية، أما المعلمون الذين لم يسبق لهم اختبار الكفايات فبإمكانهم الحصول على الرخصة المهنية المتناسبة مع خبراتهم على رأس العمل باجتيازهم اختبار الرخصة المهنية التي تؤهلهم لشغل وظائف معلم ممارس ومعلم متقدم ومعلم خبير، بالإضافة إلى إعطاء المعلمين والمعلمات فرصًا عدة لاجتياز الاختبار الخاص بالهيئة.

وكانت الهيئة قد كشفت عن شروط الحصول على الرخصة المهنية التعليمية بأنواعها الثلاثة بعد إقرار اللائحة الجديدة وهي رخصة معلم ممارس، ورخصة معلم متقدم، ورخصة معلم خبير، حيث تضمنت شرط الحصول على مؤهل جامعي، وأن يكون قد أكمل المدة المحددة في لائحة الوظائف التعليمية حسب كل رخصة، وأن يحصل على درجة الاجتياز المحددة من قِبل الهيئة لكل رخصة.

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عضو في الشورى يدعو لإعفاء المعلمين القدامى من رخصة المعلم
سبق

دعا عضو في مجلس الشورى إلى إعفاء المعلمين القدامى من رخصة المعلم، والتي سيتم ربطها بالعلاوة السنوية وفق اللائحة الجديدة والتي أعلنت بشكل رسمي في ذي القعدة الماضي، وتدخل حيز التنفيذ في 26 ربيع الآخر من العام 1441هـ وذلك بعد (180) يومًا من إقرار مجلس الوزراء لسلّم رواتب الوظائف التعليمية حيث لم يتبق سوى 95 يومًا.

وتفصيلاً، أكد عضو مجلس الشورى الدكتور حسين المالكي من خلال جلسة المجلس العادية الخامسة والخمسين والتي عقدت يوم أمس الثلاثاء، ضرورة مراجعة رخصة المعلم بحيث يُعفى منها المعلمون القدامى ويُلزم بها المعلمون الجدد.

ووفقًا للائحة الجديدة ستقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بترخيص جميع المعلمين الذين اجتازوا اختبار كفايات المعلمين خلال الخمس السنوات الماضية، أما المعلمون الذين لم يسبق لهم اختبار الكفايات فبإمكانهم الحصول على الرخصة المهنية المتناسبة مع خبراتهم على رأس العمل باجتيازهم اختبار الرخصة المهنية التي تؤهلهم لشغل وظائف معلم ممارس ومعلم متقدم ومعلم خبير، بالإضافة إلى إعطاء المعلمين والمعلمات فرصًا عدة لاجتياز الاختبار الخاص بالهيئة.

وكانت الهيئة قد كشفت عن شروط الحصول على الرخصة المهنية التعليمية بأنواعها الثلاثة بعد إقرار اللائحة الجديدة وهي رخصة معلم ممارس، ورخصة معلم متقدم، ورخصة معلم خبير، حيث تضمنت شرط الحصول على مؤهل جامعي، وأن يكون قد أكمل المدة المحددة في لائحة الوظائف التعليمية حسب كل رخصة، وأن يحصل على درجة الاجتياز المحددة من قِبل الهيئة لكل رخصة.

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
10:49 PM

عضو في الشورى يدعو لإعفاء المعلمين القدامى من رخصة المعلم

سيتم ربطها بالعلاوة السنوية وستدخل حيز التنفيذ خلال 95 يومًا

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قاسم الخبراني - الرياض
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دعا عضو في مجلس الشورى إلى إعفاء المعلمين القدامى من رخصة المعلم، والتي سيتم ربطها بالعلاوة السنوية وفق اللائحة الجديدة والتي أعلنت بشكل رسمي في ذي القعدة الماضي، وتدخل حيز التنفيذ في 26 ربيع الآخر من العام 1441هـ وذلك بعد (180) يومًا من إقرار مجلس الوزراء لسلّم رواتب الوظائف التعليمية حيث لم يتبق سوى 95 يومًا.

وتفصيلاً، أكد عضو مجلس الشورى الدكتور حسين المالكي من خلال جلسة المجلس العادية الخامسة والخمسين والتي عقدت يوم أمس الثلاثاء، ضرورة مراجعة رخصة المعلم بحيث يُعفى منها المعلمون القدامى ويُلزم بها المعلمون الجدد.

ووفقًا للائحة الجديدة ستقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بترخيص جميع المعلمين الذين اجتازوا اختبار كفايات المعلمين خلال الخمس السنوات الماضية، أما المعلمون الذين لم يسبق لهم اختبار الكفايات فبإمكانهم الحصول على الرخصة المهنية المتناسبة مع خبراتهم على رأس العمل باجتيازهم اختبار الرخصة المهنية التي تؤهلهم لشغل وظائف معلم ممارس ومعلم متقدم ومعلم خبير، بالإضافة إلى إعطاء المعلمين والمعلمات فرصًا عدة لاجتياز الاختبار الخاص بالهيئة.

وكانت الهيئة قد كشفت عن شروط الحصول على الرخصة المهنية التعليمية بأنواعها الثلاثة بعد إقرار اللائحة الجديدة وهي رخصة معلم ممارس، ورخصة معلم متقدم، ورخصة معلم خبير، حيث تضمنت شرط الحصول على مؤهل جامعي، وأن يكون قد أكمل المدة المحددة في لائحة الوظائف التعليمية حسب كل رخصة، وأن يحصل على درجة الاجتياز المحددة من قِبل الهيئة لكل رخصة.

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