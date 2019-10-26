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النائب العام يلتقي رئيس رابطة المدعين العامين الدولية

زار المركز الوطني للتتبع الإلكتروني في كوريا الجنوبية

عقد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أمس الجمعة، في إطار الزيارة التي يقوم بها حاليًّا لكوريا الجنوبية؛ لقاء مع رئيس رابطة المدعين العامين الدولية (IAP) هوانق شيول-كيو، تناولا من خلاله سبل تعزيز العلاقات والتعاون بين الرابطة والنيابة العامة في المملكة العربية السعودية.

ووجه هوانق شيول-كيو دعوة للنائب العام لزيارة مقر الجمعية في هولندا، مبدياً في الوقت نفسه رغبته في زيارة النيابة العامة في المملكة.

واختتم المعجب زياراته إلى كوريا الجنوبية بزيارة المركز الوطني للتتبع الإلكتروني، والتقى مدير المركز "كيم جيوق ريول" وعدداً من المسؤولين، واستمع إلى شرح مفصل لأعمال المركز وطريقة عمل نظام الإشراف الإلكتروني، ومدى فعاليته وخطط تطويره، كما اطّلع على آلية سير إجراءات التتبع والتعقب الإلكترونية للأشخاص حاملي الأساور الإلكترونية.

النائب العام كوريا الجنوبية رئيس رابطة المدعين العامين الدولية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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النائب العام يلتقي رئيس رابطة المدعين العامين الدولية
سبق

عقد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أمس الجمعة، في إطار الزيارة التي يقوم بها حاليًّا لكوريا الجنوبية؛ لقاء مع رئيس رابطة المدعين العامين الدولية (IAP) هوانق شيول-كيو، تناولا من خلاله سبل تعزيز العلاقات والتعاون بين الرابطة والنيابة العامة في المملكة العربية السعودية.

ووجه هوانق شيول-كيو دعوة للنائب العام لزيارة مقر الجمعية في هولندا، مبدياً في الوقت نفسه رغبته في زيارة النيابة العامة في المملكة.

واختتم المعجب زياراته إلى كوريا الجنوبية بزيارة المركز الوطني للتتبع الإلكتروني، والتقى مدير المركز "كيم جيوق ريول" وعدداً من المسؤولين، واستمع إلى شرح مفصل لأعمال المركز وطريقة عمل نظام الإشراف الإلكتروني، ومدى فعاليته وخطط تطويره، كما اطّلع على آلية سير إجراءات التتبع والتعقب الإلكترونية للأشخاص حاملي الأساور الإلكترونية.

26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
02:04 PM
اخر تعديل
26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
08:35 PM

النائب العام يلتقي رئيس رابطة المدعين العامين الدولية

زار المركز الوطني للتتبع الإلكتروني في كوريا الجنوبية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
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عقد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أمس الجمعة، في إطار الزيارة التي يقوم بها حاليًّا لكوريا الجنوبية؛ لقاء مع رئيس رابطة المدعين العامين الدولية (IAP) هوانق شيول-كيو، تناولا من خلاله سبل تعزيز العلاقات والتعاون بين الرابطة والنيابة العامة في المملكة العربية السعودية.

ووجه هوانق شيول-كيو دعوة للنائب العام لزيارة مقر الجمعية في هولندا، مبدياً في الوقت نفسه رغبته في زيارة النيابة العامة في المملكة.

واختتم المعجب زياراته إلى كوريا الجنوبية بزيارة المركز الوطني للتتبع الإلكتروني، والتقى مدير المركز "كيم جيوق ريول" وعدداً من المسؤولين، واستمع إلى شرح مفصل لأعمال المركز وطريقة عمل نظام الإشراف الإلكتروني، ومدى فعاليته وخطط تطويره، كما اطّلع على آلية سير إجراءات التتبع والتعقب الإلكترونية للأشخاص حاملي الأساور الإلكترونية.

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