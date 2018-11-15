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سفيرة بلجيكا: حجم التبادل التجاري بين بلديْنا يتجاوز المليار دولار.. تاريخكم مشرف يستحق الإشادة

شاركت بجولة سياحية في الرياض القديمة

كشفت سفيرة مملكة بلجيكا لدى السعودية "دومينيك مينور"، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ومملكة بلجيكا وصل إلى مليار دولار خلال آخر إحصائية معتمدة.

مشيرة إلى أن التبادل التجاري بين البلدين يتركز على عدة جوانب منها قطاع المال والأعمال، وكذلك في مجال النسيج.

وأكدت سفيرة مملكة بلجيكا بالمملكة، أن هناك حوالى 400 بلجيكي مقيم في الأراضي السعودية وجميعهم يمارسون العمل التجاري والاستثماري.

مؤكدة أنه لا يوجد أي سائح بلجيكي بالمملكة؛ وذلك بسبب عدم إقرار التأشيرات السياحية في المملكة بعد.

جاء ذلك خلال مشاركتها في "قافلة نخبة السياحية العربية" التي شهدت زيارة قصر المصمك والمتحف الوطني برئاسة الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر آل سعود.

وأضافت دومينيك مينور، أن مملكة بلجيكا تتميز بعدد من الأماكن السياحية ‏من ضمنها العاصمة ‏من حيث المباني التاريخية والحدائق ‏الجميلة التي تهم السائح؛ مضيفة أنه وفي المستقبل القريب؛ سوف يتم التركيز أكثر على الجانب السياحي حتى يتم جذب أكبر عدد من السياح من جميع دول العالم.

وحول جولة نخبة السياحة العربية بالرياض والتي شاركت بها مع وفد رفيع المستوى وبرفقة إعلاميين عرب، قالت: ‏لقد سعدت كثيراً ‏بالجولة واطلعت خلالها على تاريخ المملكة ومسيرة توحيد هذه البلاد على يد الملك المؤسس عبدالعزيز طيب الله ثراه؛ مبينة أن "الزيارة التي شملت زيارة المتحف الوطني وقصر المصمك، أبهرتني؛ فلديكم تاريخ مشرف ومشرق ويستحق الإشادة".

يُذكر أن سفيرة بلجيكا لدى المملكة دومينيك مينور، قد شاركت في الجولة السياحية التي نظّمها اتحاد الصحافة السياحي، وشملت زيارة معالم الرياض والاطلاع على أبرز متاحفها، وشملت الزيارة زيارة المتحف الوطني الذي يضم بين طياته الكثير من المتاحف الأثرية والتي تخلد ذكريات عظيمة، مع وجود بعض التحف الأثرية ذات القيمة الهامة والمعاني الشامخة.

من جهته، قال سفر العتيبي رئيس اتحاد الصحافة السياحي: إن مبادرة قافلة نخبة السياحة العربية تهدف إلى تسليط الضوء على بعض أبرز معالم المملكة السياحية والأثرية، وتتضمن المبادرة زيارة قصر المصمك والمتحف الوطني، وقد ضم وفد الزيارة سفيرة مملكة بلجيكا، وعدداً من الإعلاميين العرب والسعوديين والمهتمين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفيرة بلجيكا: حجم التبادل التجاري بين بلديْنا يتجاوز المليار دولار.. تاريخكم مشرف يستحق الإشادة
سبق

كشفت سفيرة مملكة بلجيكا لدى السعودية "دومينيك مينور"، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ومملكة بلجيكا وصل إلى مليار دولار خلال آخر إحصائية معتمدة.

مشيرة إلى أن التبادل التجاري بين البلدين يتركز على عدة جوانب منها قطاع المال والأعمال، وكذلك في مجال النسيج.

وأكدت سفيرة مملكة بلجيكا بالمملكة، أن هناك حوالى 400 بلجيكي مقيم في الأراضي السعودية وجميعهم يمارسون العمل التجاري والاستثماري.

مؤكدة أنه لا يوجد أي سائح بلجيكي بالمملكة؛ وذلك بسبب عدم إقرار التأشيرات السياحية في المملكة بعد.

جاء ذلك خلال مشاركتها في "قافلة نخبة السياحية العربية" التي شهدت زيارة قصر المصمك والمتحف الوطني برئاسة الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر آل سعود.

وأضافت دومينيك مينور، أن مملكة بلجيكا تتميز بعدد من الأماكن السياحية ‏من ضمنها العاصمة ‏من حيث المباني التاريخية والحدائق ‏الجميلة التي تهم السائح؛ مضيفة أنه وفي المستقبل القريب؛ سوف يتم التركيز أكثر على الجانب السياحي حتى يتم جذب أكبر عدد من السياح من جميع دول العالم.

وحول جولة نخبة السياحة العربية بالرياض والتي شاركت بها مع وفد رفيع المستوى وبرفقة إعلاميين عرب، قالت: ‏لقد سعدت كثيراً ‏بالجولة واطلعت خلالها على تاريخ المملكة ومسيرة توحيد هذه البلاد على يد الملك المؤسس عبدالعزيز طيب الله ثراه؛ مبينة أن "الزيارة التي شملت زيارة المتحف الوطني وقصر المصمك، أبهرتني؛ فلديكم تاريخ مشرف ومشرق ويستحق الإشادة".

يُذكر أن سفيرة بلجيكا لدى المملكة دومينيك مينور، قد شاركت في الجولة السياحية التي نظّمها اتحاد الصحافة السياحي، وشملت زيارة معالم الرياض والاطلاع على أبرز متاحفها، وشملت الزيارة زيارة المتحف الوطني الذي يضم بين طياته الكثير من المتاحف الأثرية والتي تخلد ذكريات عظيمة، مع وجود بعض التحف الأثرية ذات القيمة الهامة والمعاني الشامخة.

من جهته، قال سفر العتيبي رئيس اتحاد الصحافة السياحي: إن مبادرة قافلة نخبة السياحة العربية تهدف إلى تسليط الضوء على بعض أبرز معالم المملكة السياحية والأثرية، وتتضمن المبادرة زيارة قصر المصمك والمتحف الوطني، وقد ضم وفد الزيارة سفيرة مملكة بلجيكا، وعدداً من الإعلاميين العرب والسعوديين والمهتمين.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
12:21 PM

سفيرة بلجيكا: حجم التبادل التجاري بين بلديْنا يتجاوز المليار دولار.. تاريخكم مشرف يستحق الإشادة

شاركت بجولة سياحية في الرياض القديمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت سفيرة مملكة بلجيكا لدى السعودية "دومينيك مينور"، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ومملكة بلجيكا وصل إلى مليار دولار خلال آخر إحصائية معتمدة.

مشيرة إلى أن التبادل التجاري بين البلدين يتركز على عدة جوانب منها قطاع المال والأعمال، وكذلك في مجال النسيج.

وأكدت سفيرة مملكة بلجيكا بالمملكة، أن هناك حوالى 400 بلجيكي مقيم في الأراضي السعودية وجميعهم يمارسون العمل التجاري والاستثماري.

مؤكدة أنه لا يوجد أي سائح بلجيكي بالمملكة؛ وذلك بسبب عدم إقرار التأشيرات السياحية في المملكة بعد.

جاء ذلك خلال مشاركتها في "قافلة نخبة السياحية العربية" التي شهدت زيارة قصر المصمك والمتحف الوطني برئاسة الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر آل سعود.

وأضافت دومينيك مينور، أن مملكة بلجيكا تتميز بعدد من الأماكن السياحية ‏من ضمنها العاصمة ‏من حيث المباني التاريخية والحدائق ‏الجميلة التي تهم السائح؛ مضيفة أنه وفي المستقبل القريب؛ سوف يتم التركيز أكثر على الجانب السياحي حتى يتم جذب أكبر عدد من السياح من جميع دول العالم.

وحول جولة نخبة السياحة العربية بالرياض والتي شاركت بها مع وفد رفيع المستوى وبرفقة إعلاميين عرب، قالت: ‏لقد سعدت كثيراً ‏بالجولة واطلعت خلالها على تاريخ المملكة ومسيرة توحيد هذه البلاد على يد الملك المؤسس عبدالعزيز طيب الله ثراه؛ مبينة أن "الزيارة التي شملت زيارة المتحف الوطني وقصر المصمك، أبهرتني؛ فلديكم تاريخ مشرف ومشرق ويستحق الإشادة".

يُذكر أن سفيرة بلجيكا لدى المملكة دومينيك مينور، قد شاركت في الجولة السياحية التي نظّمها اتحاد الصحافة السياحي، وشملت زيارة معالم الرياض والاطلاع على أبرز متاحفها، وشملت الزيارة زيارة المتحف الوطني الذي يضم بين طياته الكثير من المتاحف الأثرية والتي تخلد ذكريات عظيمة، مع وجود بعض التحف الأثرية ذات القيمة الهامة والمعاني الشامخة.

من جهته، قال سفر العتيبي رئيس اتحاد الصحافة السياحي: إن مبادرة قافلة نخبة السياحة العربية تهدف إلى تسليط الضوء على بعض أبرز معالم المملكة السياحية والأثرية، وتتضمن المبادرة زيارة قصر المصمك والمتحف الوطني، وقد ضم وفد الزيارة سفيرة مملكة بلجيكا، وعدداً من الإعلاميين العرب والسعوديين والمهتمين.

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