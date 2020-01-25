الطائف.. تشغيل مركز السلامة بالدوام الممتد لخدمة المرضى

لرعاية كافة الشرائح خاصة الحالات الصحية غير الطارئة

وجّه مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد جابر القحطاني، باعتماد تشغيل مركز صحي السلامة التابع لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بنظام الدوام الممتد.

ومن المقرر أن يكون دوام العاملين بالمركز من يوم الأحد وحتى الخميس من الساعة ٨ صباحًا وحتى الساعة ١٢ ليلاً، بينما سيكون دوام فترة إجازة الأسبوع الجمعة والسبت من الساعة ٤ عصرًا وحتى الساعة ١٢ صباحًا.

وقال مدير مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي الدكتور سطام مصلح الجعيد: العمل بدأ بالفعل بنظام العمل الممتد من يوم الجمعة الماضي وسيستمر العمل على هذا النظام الهادف لتقديم الخدمات الصحية لكافة شرائح المجتمع وخاصة للحالات الصحية غير الطارئة.

وأضاف: شرعنا بتوفير الاحتياجات الضرورية لعمل المركز من خلال إيجاد الكوادر الطبية والفنية والإدارية العاملة خلال فترات الدوام عن طريق إدارة الصحة العامة بالمستشفى والذي تم توجيه المساعد للصحة العامة بالمستشفى للوقوف على كافة الطلبات والتجهيزات حتى يتولى المركز والعاملون فيه تقديم الرعاية الصحية والطبية المتميزة التي يحتاجها المراجعون للمركز الصحي.