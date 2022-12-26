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"الصحة": تسجيل 389 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 124 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا.. 5419 إصابة جديدة بكوريا الجنوبية و866 بمصر و206 بالصين و150 بالكويت

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت كوريا الجنوبية اليوم الأحد، 5419 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 607 آلاف و463 إصابة، حسب ما أفادت به وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 69 حالة وفاة إضافية؛ لترتفع الحصيلة إلى 5245 وفاة.

وأبلغت كوريا الجنوبية عن إضافة 33 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون؛ مما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات به في البلاد إلى 376 شخصًا.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 866 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 25 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغت 380520 من ضمنهم 316656 حالة تم شفاؤها، و21571 حالة وفاة.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد، تسجيل 206 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس السبت، ارتفاعًا من 140 في اليوم السابق.

وذكر بيان من اللجنة أن 158 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًّا، مقارنة مع 87 قبل يوم. وسُجّلت معظم الإصابات المحلية الجديدة في إقليم شنشي بشمال غرب البلاد.

وذكرت اللجنة أن بر الصين الرئيسي سجل حتى يوم الجمعة 101077 إصابة مؤكدة. ولم تسجل أي وفيات جديدة، ليظل العدد ثابتًا عند 4636.

الكويت

سجلت الكويت 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وشفاء 43، وحالة وفاة واحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الكويتية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 414911؛ فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 411299، والوفيات 2468.

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كورونا.. 5419 إصابة جديدة بكوريا الجنوبية و866 بمصر و206 بالصين و150 بالكويت
سبق

سجلت كوريا الجنوبية اليوم الأحد، 5419 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 607 آلاف و463 إصابة، حسب ما أفادت به وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 69 حالة وفاة إضافية؛ لترتفع الحصيلة إلى 5245 وفاة.

وأبلغت كوريا الجنوبية عن إضافة 33 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون؛ مما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات به في البلاد إلى 376 شخصًا.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 866 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 25 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغت 380520 من ضمنهم 316656 حالة تم شفاؤها، و21571 حالة وفاة.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد، تسجيل 206 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس السبت، ارتفاعًا من 140 في اليوم السابق.

وذكر بيان من اللجنة أن 158 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًّا، مقارنة مع 87 قبل يوم. وسُجّلت معظم الإصابات المحلية الجديدة في إقليم شنشي بشمال غرب البلاد.

وذكرت اللجنة أن بر الصين الرئيسي سجل حتى يوم الجمعة 101077 إصابة مؤكدة. ولم تسجل أي وفيات جديدة، ليظل العدد ثابتًا عند 4636.

الكويت

سجلت الكويت 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وشفاء 43، وحالة وفاة واحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الكويتية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 414911؛ فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 411299، والوفيات 2468.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
08:24 AM

كورونا.. 5419 إصابة جديدة بكوريا الجنوبية و866 بمصر و206 بالصين و150 بالكويت

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت كوريا الجنوبية اليوم الأحد، 5419 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 607 آلاف و463 إصابة، حسب ما أفادت به وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 69 حالة وفاة إضافية؛ لترتفع الحصيلة إلى 5245 وفاة.

وأبلغت كوريا الجنوبية عن إضافة 33 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون؛ مما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات به في البلاد إلى 376 شخصًا.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 866 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 25 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغت 380520 من ضمنهم 316656 حالة تم شفاؤها، و21571 حالة وفاة.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد، تسجيل 206 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس السبت، ارتفاعًا من 140 في اليوم السابق.

وذكر بيان من اللجنة أن 158 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًّا، مقارنة مع 87 قبل يوم. وسُجّلت معظم الإصابات المحلية الجديدة في إقليم شنشي بشمال غرب البلاد.

وذكرت اللجنة أن بر الصين الرئيسي سجل حتى يوم الجمعة 101077 إصابة مؤكدة. ولم تسجل أي وفيات جديدة، ليظل العدد ثابتًا عند 4636.

الكويت

سجلت الكويت 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وشفاء 43، وحالة وفاة واحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الكويتية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 414911؛ فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 411299، والوفيات 2468.

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