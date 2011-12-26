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وزيرا الداخلية والثقافة ورئيس هيئة الترفيه يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

متحدث الصحة: تلقي ولي العهد لقاح ‫كورونا يشجع المواطنين على التطعيم

أكد أن المملكة من أوائل الدول التي وفرت الجرعات

رفع ‏المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي شكره لسمو ولي العهد ‫الأمير محمد بن سلمان لتلقيه لقاح ‫كورونا ما يشجع المواطنين على التطعيم، مشيراً في هذا الصدد بأن المملكة من أوائل الدول التي وفرت الجرعات.

ولفت الدكتور محمد العبدالعالي في مداخلة تلفزيونية لقناة العربية " بأن ذلك يأتي امتداداً لحرص سموه ومتابعته ودعمه الدائم للجهود في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأضاف العبد العالي أن سمو ولي العهد قدم اليوم مثال وقدوة في تلقيه الجرعة الأولى لقاح كوفيد 19، وفي هذا حث ومثال للجميع لهذه الخطوة الهامة مؤكداً بأن هذه اللقاحات - وهي آمنة وفعالة - تعد أهم واقوى خطوة في مواجهة هذه الجائحة والأوبئة والقضاء عليها.

وختم بأن متابعة القيادة الرشيدة تأتي ثمارها على عدة أصعدة حيث إن لدينا مؤشرات متميزة في التصدي ومواجهة هذه الجائحة وكانت المملكة من أوائل الدول التي توفر فيها اللقاح.

لقاح كورونا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث الصحة: تلقي ولي العهد لقاح ‫كورونا يشجع المواطنين على التطعيم
سبق

رفع ‏المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي شكره لسمو ولي العهد ‫الأمير محمد بن سلمان لتلقيه لقاح ‫كورونا ما يشجع المواطنين على التطعيم، مشيراً في هذا الصدد بأن المملكة من أوائل الدول التي وفرت الجرعات.

ولفت الدكتور محمد العبدالعالي في مداخلة تلفزيونية لقناة العربية " بأن ذلك يأتي امتداداً لحرص سموه ومتابعته ودعمه الدائم للجهود في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأضاف العبد العالي أن سمو ولي العهد قدم اليوم مثال وقدوة في تلقيه الجرعة الأولى لقاح كوفيد 19، وفي هذا حث ومثال للجميع لهذه الخطوة الهامة مؤكداً بأن هذه اللقاحات - وهي آمنة وفعالة - تعد أهم واقوى خطوة في مواجهة هذه الجائحة والأوبئة والقضاء عليها.

وختم بأن متابعة القيادة الرشيدة تأتي ثمارها على عدة أصعدة حيث إن لدينا مؤشرات متميزة في التصدي ومواجهة هذه الجائحة وكانت المملكة من أوائل الدول التي توفر فيها اللقاح.

26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442
01:26 AM

متحدث الصحة: تلقي ولي العهد لقاح ‫كورونا يشجع المواطنين على التطعيم

أكد أن المملكة من أوائل الدول التي وفرت الجرعات

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
3
955

رفع ‏المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي شكره لسمو ولي العهد ‫الأمير محمد بن سلمان لتلقيه لقاح ‫كورونا ما يشجع المواطنين على التطعيم، مشيراً في هذا الصدد بأن المملكة من أوائل الدول التي وفرت الجرعات.

ولفت الدكتور محمد العبدالعالي في مداخلة تلفزيونية لقناة العربية " بأن ذلك يأتي امتداداً لحرص سموه ومتابعته ودعمه الدائم للجهود في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأضاف العبد العالي أن سمو ولي العهد قدم اليوم مثال وقدوة في تلقيه الجرعة الأولى لقاح كوفيد 19، وفي هذا حث ومثال للجميع لهذه الخطوة الهامة مؤكداً بأن هذه اللقاحات - وهي آمنة وفعالة - تعد أهم واقوى خطوة في مواجهة هذه الجائحة والأوبئة والقضاء عليها.

وختم بأن متابعة القيادة الرشيدة تأتي ثمارها على عدة أصعدة حيث إن لدينا مؤشرات متميزة في التصدي ومواجهة هذه الجائحة وكانت المملكة من أوائل الدول التي توفر فيها اللقاح.

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