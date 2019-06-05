"العجمي" يدشن انطلاق احتفالات "عيدنا أجمل" بحوطة بني تميم

"القحطاني": الاحتفالات مستمرة حتى رابع أيام العيد

دشّن محافظ حوطة بني تميم المكلف خالد بن عبدالله العجمي فعاليات احتفالات عيد الفطر المبارك في محافظة حوطة بني تميم تحت شعار "عيدنا أجمل"، وذلك في أول أيام عيد الفطر المبارك، وبحضور رئيس البلدية المهندس فارس بن محمد القحطاني وعدد من مديري ورؤساء الدوائر الحكومية وجمع غفير من أهالي المحافظة.

وشهدت انطلاقة الاحتفالات حفلاً خطابياً رسمياً بدأ بالقرآن الكريم ثم بكلمة الأهالي ألقاها نيابة عنهم رئيس المجلس البلدي زيد التمامي، رفع من خلالها تهنئته للقيادة الرشيدة؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وعلى الدعم اللامحدود الذي تشهده المحافظة في الخدمات والتنمية، وقدّم شكره للمحافظ لرعايته ولبلدية المحافظة على التنظيم الرائع والمميز لفعاليات العيد، وتفاعل الجمهور مع القصيدة الوطنية للشاعر يزيد آل راجح.

بعدها نثر المنشد محمد آل مسعود لوحته الفنية في أوبريت وطني بعنوان للمجد والعلياء، بعد ذلك كرم محافظ حوطة بني تميم المكلف خالد العجمي ورئيس البلدية المهندس فارس القحطاني شهداء الواجب في المحافظة، بالإضافة إلى الداعمين والمشاركين لإنجاح فعاليات احتفال عيد الفطر المبارك، وشارك المحافظ الأهالي العرضة النجدية وفي الختام أطلقت الألعاب النارية على أنغام هذا السعودي فوق فوق لتضيء سماء محافظة حوطة بني تميم معلنة ختام اليوم الاول من فعاليات برنامج عيدنا أجمل.

من جهته، قال رئيس بلدية حوطة بني تميم المهندس فارس بن محمد القحطاني: إن فعاليات احتفالات عيد الفطر المبارك في محافظة حوطة بني تميم انطلقت، وسط حضور كبير من أهالي وسكان المحافظة، وبرعاية أمانة منطقة الرياض وبدعم غرفة الرياض وعدد من الشركات والمؤسسات الوطنية، وستكون هناك العديد من الفعاليات المتنوعة والشيقة، لافتاً إلى أن الاحتفالات مستمرة حتى رابع أيام العيد، وتشمل على برامج متنوعة وأنشطة للأسر المنتجة والمرسم الحر والرسم التشكيلي والقرية الترفيهية والقصائد النبطية والعروض الفلكلورية والعروض الإنشادية والألعاب النارية والهدايا والجوائز.