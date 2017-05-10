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"توعية الحج والعمرة" تواصل بث رسائل توعوية بلغات مختلفة للتحذير من وباء "كورونا"

لمواكبة جهود الدولة لتوعية أفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وفئاتهم العمرية

تواصل الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بث عشرات الرسائل التوعوية والإرشادية وبلغات عالمية؛ لبيان خطر فيروس كورونا المستجد، وطرق الوقاية منه، في إطار الواجب المطلوب القيام به من قطاعات الشؤون الإسلامية؛ لمواكبة جهود الدولة لتوعية أفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وفئاتهم العمرية، وتعدد لغاتهم.

وأوضح الأمين العام الشيخ محسن الحارثي، أن الأمانة تواصل العمل من خلال دعاتها والمترجمين الذين يعملون معها في بث رسائل توعوية وبعدة لغات عالمية عبر منصات الوزارة الرقمية، وقنوات التواصل الاجتماعي، قياماً بالمشاركة المجتمعية والاضطلاع بالمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع تجاه هذا الوطن المبارك.. مبيناً أن المركز الإعلامي بالأمانة العامة أنتج عشرات البروشورات ومقاطع الفيديو التوعوية، والمترجمة للغات الجاليات الموجودة بالمملكة؛ بهدف إطلاعهم على التعليمات والأسباب الكفيلة بتجنب الوباء وتعزيز الأمن الصحي لديهم.

ونوه الشيخ "الحارثي"، في ختام تصريحه، بالمتابعة والدعم الذي يلقاه العاملون بالأمانة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، ومواكبة جهودها المباركة في التوعية بخطر هذا الوباء، مؤكداً أن الجميع يستشعر الواجب المناط على عاتق الجميع في إيضاح أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية، والتأكيد على الأخذ بها؛ حفاظاً على الوطن وأبنائه وقياماً بالواجب الشرعي.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"توعية الحج والعمرة" تواصل بث رسائل توعوية بلغات مختلفة للتحذير من وباء "كورونا"
سبق

تواصل الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بث عشرات الرسائل التوعوية والإرشادية وبلغات عالمية؛ لبيان خطر فيروس كورونا المستجد، وطرق الوقاية منه، في إطار الواجب المطلوب القيام به من قطاعات الشؤون الإسلامية؛ لمواكبة جهود الدولة لتوعية أفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وفئاتهم العمرية، وتعدد لغاتهم.

وأوضح الأمين العام الشيخ محسن الحارثي، أن الأمانة تواصل العمل من خلال دعاتها والمترجمين الذين يعملون معها في بث رسائل توعوية وبعدة لغات عالمية عبر منصات الوزارة الرقمية، وقنوات التواصل الاجتماعي، قياماً بالمشاركة المجتمعية والاضطلاع بالمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع تجاه هذا الوطن المبارك.. مبيناً أن المركز الإعلامي بالأمانة العامة أنتج عشرات البروشورات ومقاطع الفيديو التوعوية، والمترجمة للغات الجاليات الموجودة بالمملكة؛ بهدف إطلاعهم على التعليمات والأسباب الكفيلة بتجنب الوباء وتعزيز الأمن الصحي لديهم.

ونوه الشيخ "الحارثي"، في ختام تصريحه، بالمتابعة والدعم الذي يلقاه العاملون بالأمانة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، ومواكبة جهودها المباركة في التوعية بخطر هذا الوباء، مؤكداً أن الجميع يستشعر الواجب المناط على عاتق الجميع في إيضاح أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية، والتأكيد على الأخذ بها؛ حفاظاً على الوطن وأبنائه وقياماً بالواجب الشرعي.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
05:06 PM

"توعية الحج والعمرة" تواصل بث رسائل توعوية بلغات مختلفة للتحذير من وباء "كورونا"

لمواكبة جهود الدولة لتوعية أفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وفئاتهم العمرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تواصل الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بث عشرات الرسائل التوعوية والإرشادية وبلغات عالمية؛ لبيان خطر فيروس كورونا المستجد، وطرق الوقاية منه، في إطار الواجب المطلوب القيام به من قطاعات الشؤون الإسلامية؛ لمواكبة جهود الدولة لتوعية أفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وفئاتهم العمرية، وتعدد لغاتهم.

وأوضح الأمين العام الشيخ محسن الحارثي، أن الأمانة تواصل العمل من خلال دعاتها والمترجمين الذين يعملون معها في بث رسائل توعوية وبعدة لغات عالمية عبر منصات الوزارة الرقمية، وقنوات التواصل الاجتماعي، قياماً بالمشاركة المجتمعية والاضطلاع بالمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع تجاه هذا الوطن المبارك.. مبيناً أن المركز الإعلامي بالأمانة العامة أنتج عشرات البروشورات ومقاطع الفيديو التوعوية، والمترجمة للغات الجاليات الموجودة بالمملكة؛ بهدف إطلاعهم على التعليمات والأسباب الكفيلة بتجنب الوباء وتعزيز الأمن الصحي لديهم.

ونوه الشيخ "الحارثي"، في ختام تصريحه، بالمتابعة والدعم الذي يلقاه العاملون بالأمانة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، ومواكبة جهودها المباركة في التوعية بخطر هذا الوباء، مؤكداً أن الجميع يستشعر الواجب المناط على عاتق الجميع في إيضاح أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية، والتأكيد على الأخذ بها؛ حفاظاً على الوطن وأبنائه وقياماً بالواجب الشرعي.

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