HUAWEI MateBook E.. تعرف على أفضل حاسوب محمول من حيث الإنتاجية أثناء التنقل

يتميز بتصميم جديد وشاشة ذات ألوان حقيقية.. السعودية هي السوق الأول في الخارج لإطلاقه

أتاحت التطورات التكنولوجية وضعًا جديدًا للعمل يكتسب شعبية بسرعة. يُعرف أسلوب العمل الجديد هذا باسم "العمل الهجين"، ويتم تعريفه من خلال حرية اختيار الأشخاص للعمل أينما يريدون. أدى ظهور المكاتب المتنقلة والمنزلية أيضًا إلى خلق فرص وظيفية جديدة، ولكن في حين أنها تتسم بالمرونة، فإن العمل من هذه الإعدادات يعني أيضًا أن على الأشخاص أن يظلوا منتجين في جميع الأوقات، بالإضافة إلى ذلك، للبقاء منتجين، يطالب المستخدمون بخيارات حاسوب محمول بخصائص معيّنة.

أعلنت شركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية مؤخرًا عن حاسوب HUAWEI MateBook E المحمول في المملكة العربية السعودية، وهو أول حاسوب محمول 3 في 1 يعمل بنظام Windows 11، ويتميز بتصميم جديد وأول شاشة OLED Real Color HUAWEI FullView Display – شاشة ذات ألوان حقيقية من هواوي.

فالمملكة العربية السعودية هي السوق الأول في الخارج لإطلاق هذا الجهاز، وتم تصميم حاسوب HUAWEI MateBook E الجديد خصيصًا لأولئك الذين يرغبون في البقاء منتجين أثناء التنقل، وتمكين المستخدمين والسماح لهم بأن يكونوا أكثر إنتاجية في أي وقت وفي أي مكان، سواء كان ذلك للعمل أو لإنشاء المحتوي أو الدراسة. يتميز الحاسوب الجديد 3 في 1 بتصميم هجين متعدد الاستخدامات وميزات تفاعل ذكية وأداء احترافي وميزات الجهاز الفائق، وهو عبارة عن أداة إنتاجية قوية تجمع بين مزايا أجهزة الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية التقليدية لمساعدة المستخدمين على إنجاز العمل بشكل أسرع وبكفاءة أعلى.

قابلية النقل والمرونة 3 شاشات في 1

بفضل تصميمه الهندسي المبتكر، فإن وزن حاسوب HUAWEI MateBook E خفيف حوالي 709 جرامًا ونحيفًا يصل إلى 7.99 ملم. يعد حاسوب HUAWEI MateBook E نحيفًا وسهل الحمل بثلاثة أوضاع يمكن التبديل بينهم بسلاسة (وضع الحاسوب المحمول، ووضع الجهاز اللوحي، ووضع الهاتف الذكي) للتعامل مع العديد من سيناريوهات المكاتب المتنقلة. يمكن فصل شاشة حاسوب HUAWEI MateBook E واستخدامها كجهاز لوحي. من أجل التعليقات التوضيحية والعرض التقديمي، يمكن للحاسوب المحمول وقلم HUAWEI M-Pencil تقديم تجربة أفضل في وضع الجهاز اللوحي. ما يجعله أفضل هو أن هذا الحاسوب المحمول يوفر أيضًا وضع الهاتف الذكي. تمنحك هذه الميزة التحكم الكامل في هاتفك الذكي من خلال الحاسوب المحمول.

قام نظام التشغيل Windows 11 المثبت مسبقًا أيضًا بتحسين ميزات اللمس التي تعالج نقاط الألم الشائعة التي يواجهها المستخدمون عند استخدام أجهزة الحواسيب المحمولة 2 في 1 في وضع الجهاز اللوحي. الآن، يدعم نظام التشغيل الإيماءات متعددة الأصابع لتبديل المهام، مما يبسط بشكل كبير عناصر التحكم المعقدة لتعدد المهام لتجربة وضع الجهاز اللوحي المحسنة بشكل كبير.

شاشة OLED Real Color HUAWEI FullView Display

تبلغ نسبة شاشة العرض الكاملة من HUAWEI FullView OLED ذات الألوان الحقيقية مقاس 12.6 بوصة ونسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 90٪. وهي تدعم ذروة سطوع تصل إلى 600 شمعة في المتر المربع، ومجموعة ألوان واسعة P3 ولديها دقة ألوان احترافية تبلغ ∆ E <1. وهي تضمن أنه بغض النظر عن استخدامها لعرض أي محتوى، في الداخل أو الخارج، تظل الشاشة حادة ومشرقة. علاوة على ذلك، يستخدم حاسوب HUAWEI MateBook E تقنية الضوء الأزرق المنخفض على مستوى الأجهزة وهو أول حاسوب محمول 3 في 1 من هواوي يحصل على شهادة TÜV Rheinland Full-Care Eye Care 2.0.

ميزات الجهاز الفائق الرائعة

يتوسع الحاسوب المحمول الجديد في قدرات الجهاز الفائق من هواوي -Device HUAWEI Super مع ميزات الاتصال المبتكرة متعددة الأجهزة. يمكن لهذا الحاسوب المحمول الاتصال لاسلكيًا بالهواتف الذكية المتوافقة مثل هاتف HUAWEI nova 9 ومع شاشات مثل HUAWEI MateView عبر كابل USB-C أو تزويدك لاسلكيًا بالتعاون المستقبلي متعدد الأجهزة ومشاركة الملفات عبر الأجهزة بسحب وإفلات بسيط إيماءات.

يستفيد حاسوب HUAWEI MateBook E الجديد من القدرات الموزعة للجهاز الفائق لتعزيز الإنتاجية والإبداع. يتيح وضع التعاون المبتكر إمكانية التفاعل عبر الأنظمة الأساسية، مما يسمح لك بنقل محتوى مثل النصوص والصور والمستندات بين الأجهزة المتصلة بعملية سحب وإفلات بسيطة!

استنادًا إلى تقنيات هواوي الموزعة، تساعد ميزات العرض على عدة شاشات بين أجهزة الحواسيب والهواتف الذكية في سد الفجوة بين أنظمة التشغيل Windows و Android، مما يتيح التعاون السلس عبر الأجهزة ومشاركة الملفات والتحكم في شاشات متعددة. في إطار ميزة العرض على عدة شاشات، يمكن توصيل هاتف HUAWEI nova 9 الذي تم إطلاقه مؤخرًا بحاسوب HUAWEI MateBook E لتشكيل جهاز فائق قوي. بمجرد الاتصال، يمكن للحاسوب المحمول الوصول إلى ملفات الهاتف المحمول، وفتح ما يصل إلى ثلاث نوافذ لتطبيقات الهاتف المحمول بينما يمكن للهاتف الذكي أن يعمل كجهاز الإبهام للحاسوب، مما يتيح المجلدات الموزعة ويجعل إدارة الملفات عبر الأجهزة أسهل من أي وقت مضى.

علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين توصيل الحاسوب المحمول بشاشة HUAWEI MateView عبر الكابل أو لاسلكيًا للحصول على شاشة إضافية توفر لك مساحة مشاهدة غامرة. تتمثل مزايا وجود هذا الإعداد الثلاثي في التبديل السهل للتوصيلات اللاسلكية والسلكية بشريحة واحدة مما يتيح لك التبديل بسهولة بين وضع العمل والوضع الشخصي.

تفاعل ذكي وعمليات منتجة

يتوافق حاسوب HUAWEI MateBook E مع قلم HUAWEI M-Pencil (الجيل الثاني). عند إقرانه بحاسوب محمول 3 في 1، يظل القلم مستجيبًا كما كان دائمًا، حيث يدعم 4096 مستوى من حساسية الضغط وزمن وصول منخفض يصل إلى 2 مللي ثانية فقط. يتوافق حاسوب HUAWEI MateBook E أيضًا مع لوحة المفاتيح المغناطيسية الذكية من هواوي، والتي تدعم زوايا مشاهدة متعددة للمستخدمين على الحاسوب المحمول 3 في 1 بشكل مريح. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لحاسوب HUAWEI MateBook E العمل بشكل تعاوني مع أجهزة مختلفة تعمل على أنظمة التشغيل بما في ذلك سماعات الأذن والطابعات والشاشة. تحويل الكمبيوتر المحمول 3 في 1 إلى قوة إنتاجية متنقلة، تعمل الميزات الجديدة في تناغم لتحسين تعدد استخدامات الحاسوب المحمول 3 في 1 عبر سيناريوهات الاستخدام المختلفة، سواء كان المستخدم في المنزل أو في المكتب.

تجربة مميزة لمكالمات الفيديو

هذه المرة، تم تجهيز حاسوب HUAWEI MateBook E بأربعة ميكروفونات. في حالة التكوين الممتاز للأجهزة، قامت هواوي بتجهيز مجموعة متنوعة من تقنيات الخوارزميات على مستوى البرامج لضمان مستوى التقاط الصوت لجهاز HUAWEI MateBook E بطريقة شاملة. يوفر دعمًا مهمًا للمستخدمين في ظل سيناريوهات المستخدم النموذجية مثل مكالمات الفيديو عالية الدقة ومشاهد الهاتف المحمول. لتحسين جودة الاتصال بجهاز الاستقبال، تمتلك هواوي تقنية تحسين إلغاء الضوضاء المدعمة بالذكاء الاصطناعي المطورة ذاتيًا.

تستفيد هذه التقنية من خوارزميات الشبكة العصبية العميقة، والتي تستغرق آلاف الساعات من مجموعات بيانات الإشارات الصوتية غير الكلامية والكلامية للتدريب على النموذج. تغطي مجموعات بيانات الإشارات الصوتية الأصوات البشرية النموذجية وضوضاء بيئة العمل الشائعة للسماح لنموذج الذكاء الاصطناعي بتعلم خصائص إشارات الصوت غير الكلامية.

تعتمد تقنية تحسين الصوت الشخصي المدعومة بالذكاء الاصطناعي أيضًا خوارزميات الشبكة العصبية العميقة. مبدأها هو السماح لنموذج الذكاء الاصطناعي بالتعلم المستمر وتحديد واستخراج خاصية البصمة الصوتية للمتحدث ولأن أصوات الناس تبدو مختلفة في أوقات مختلفة من اليوم ولدى بعض الأشخاص خاصية طباعة صوتية مماثلة.

الأداء الاحترافي المخصص للعمل

يتميز الحاسوب بمعالج Intel®️ Core ™️ من الجيل الحادي عشر وبطاقة رسومات Intel®️ Iris®️ Xe، ويدعم جهازHUAWEI MateBook E ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ثنائية القناة ومحرك أقراص الحالة الصلبة عالي السرعة حتى 512 جيجابايت للحصول على أداء رائع متعدد المهام وتخزين مُرضي يحتاج. تأتي جميع طرازات الحاسوب المحمول 3 في 1 بشكل قياسي مع مروحة زعنفة القرش المستقلة وتتضمن كومة من ثماني طبقات لتبديد الحرارة، مما يوفر أداء تبريد عاليًا يضع معيارًا جديدًا لأجهزة الحواسيب المحمولة 2 في 1.

تساعدك أفضل أجهزة الحاسوب المحمولة 2 في 1 على القيام بأكثر من حاسوب محمول تقليدي دون زيادة كبيرة في الحجم أو الوزن أو السعر. تم تصميمها عادةً للتنقل والإنتاجية وهناك الكثير مما يعجبك فيها. ومع حاسوب HUAWEI MateBook E، يمكنك أيضًا الانتقال إلى وضع الهاتف الذكي مما يتيح لك تجربة العمل الهجين على مستوى جديد تمامًا.

السعر والتوافر:

سيتوفر حاسوب HUAWEI MateBook E الجديد كليًا في المملكة العربية السعودية للشراء عند الطلبات المسبقة حتى تاريخ 16 فبراير 2022 بسعر 4499 ريالا سعوديا على منصات Huawei عبر الإنترنت بالإضافة إلى تجار التجزئة المعتمدين مع هدايا بقيمة 2892 ريالا سعوديا عند شرائه خلال الطلبات المسبقة حيث يمكن للمستهلكين الحصول على HUAWEI MateDock 2، HUAWEI Bluetooth Mouse Swift، HUAWEI Backpack CD 60، freebuds Roc-CU02 black، بطاقة خدمة كبار الشخصيات (GCC warranty & screen protection).