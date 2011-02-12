حولها ساحة للقتل والخطف.. العراق يطيح بمسؤول الاغتيالات في ميسان

"غليم" مطلوب للقضاء وفق المادة 4 إرهاب

قبضت القوات الأمنية العراقية، اليوم (السبت)، على المسؤول عن عمليات الاغتيالات والخطف في محافظة ميسان، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأفادت خلية الإعلام الأمني بأن قيادة عمليات ميسان، ومن خلال قوة من لواء القوات الخاصة الأول في الجيش العراقي، وبمعلومات ومتابعة مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ميسان التابعة لوكالة الاستخبارات، قبضت على المجرم حسن طراد غليم المسؤول عن تنفيذ العديد من عمليات الاغتيالات والخطف وإرهاب المواطنين في ميسان".

وأضافت الخلية أن عملية إلقاء القبض عليه تمت في عملية مداهمة نوعية في ناحية المشرح.

وبنيت أن المتهم مطلوب للقضاء العراقي وفق المادة 4 إرهاب.

وتحولت محافظة ميسان إلى مسرح لعمليات اغتيالات، لشخصيات سياسية وقضائية خلال الفترة الماضية.