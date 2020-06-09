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القصيم.. إغلاق 11 منشأة خلال 8 أيام وضبط 116 مخالفة تكدس

خلال 16323 جولة رقابية للأمانة على المنشآت الغذائية والأسواق

نفّذت أمانة منطقة القصيم وبلديات منطقة القصيم، 16323 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والأسواق؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات والوقائية لمكافحة فيروس كورونا خلال الفترة من 8 إلى 16 شوال.

وأوضح أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، أن الجهود الرقابية مكثفة في الميدان لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية والمنشآت الغذائية؛ بهدف السيطرة والمحافظة على تطبيق الإجراءات الاحترازية لسلامة الجميع.

كما أغلقت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة خلال الأسبوع الماضي 10 منشآت، وإغلاق منشأة واحدة؛ لوجود حالة اشتباه، بالإضافة إلى ضبط 116 مخالفة متعلقة بالتكدس في الأسواق المركزية ومساكن العمالة، ومخالفات التدابير الصحية والوقائية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وفي إطار التعقيم والتطهير، أنهت الأمانة وبلديات المنطقة غسيل وتطهير "3512" من الشوارع والأرصفة والمضامير، وغسيل وتطهير "29895" من الآليات والمعدات والحاويات.

أمانة منطقة القصيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القصيم.. إغلاق 11 منشأة خلال 8 أيام وضبط 116 مخالفة تكدس
سبق

نفّذت أمانة منطقة القصيم وبلديات منطقة القصيم، 16323 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والأسواق؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات والوقائية لمكافحة فيروس كورونا خلال الفترة من 8 إلى 16 شوال.

وأوضح أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، أن الجهود الرقابية مكثفة في الميدان لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية والمنشآت الغذائية؛ بهدف السيطرة والمحافظة على تطبيق الإجراءات الاحترازية لسلامة الجميع.

كما أغلقت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة خلال الأسبوع الماضي 10 منشآت، وإغلاق منشأة واحدة؛ لوجود حالة اشتباه، بالإضافة إلى ضبط 116 مخالفة متعلقة بالتكدس في الأسواق المركزية ومساكن العمالة، ومخالفات التدابير الصحية والوقائية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وفي إطار التعقيم والتطهير، أنهت الأمانة وبلديات المنطقة غسيل وتطهير "3512" من الشوارع والأرصفة والمضامير، وغسيل وتطهير "29895" من الآليات والمعدات والحاويات.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
11:35 AM

القصيم.. إغلاق 11 منشأة خلال 8 أيام وضبط 116 مخالفة تكدس

خلال 16323 جولة رقابية للأمانة على المنشآت الغذائية والأسواق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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نفّذت أمانة منطقة القصيم وبلديات منطقة القصيم، 16323 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والأسواق؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات والوقائية لمكافحة فيروس كورونا خلال الفترة من 8 إلى 16 شوال.

وأوضح أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، أن الجهود الرقابية مكثفة في الميدان لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية والمنشآت الغذائية؛ بهدف السيطرة والمحافظة على تطبيق الإجراءات الاحترازية لسلامة الجميع.

كما أغلقت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة خلال الأسبوع الماضي 10 منشآت، وإغلاق منشأة واحدة؛ لوجود حالة اشتباه، بالإضافة إلى ضبط 116 مخالفة متعلقة بالتكدس في الأسواق المركزية ومساكن العمالة، ومخالفات التدابير الصحية والوقائية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وفي إطار التعقيم والتطهير، أنهت الأمانة وبلديات المنطقة غسيل وتطهير "3512" من الشوارع والأرصفة والمضامير، وغسيل وتطهير "29895" من الآليات والمعدات والحاويات.

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