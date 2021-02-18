النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمانة جدة" لـ"سبق": تسلق المجسمات الجمالية على الكورنيش "مخالفة"

"البقمي": يترتب على مرتكبها إيقاع المخالفة من قبل نظام المراقبة ورجال الأمن

أكدت أمانة محافظة جدة لـ"سبق" أن المجسمات الجمالية الموجودة على كورنيش جدة وضعت لتجميل الواجهة، وتلقى عناية واهتمامًا ومتابعة من قبل المراقبين، وذلك تعقيبًا على تقرير لـ"سبق" بعنوان "امتهان غير مقصود لمجسم آية قرآنية".

وقال مدير إدارة الاتصال المؤسسي والإعلام الرقمي محمد البقمي: "نشكر لكم المساهمة في تحسين الخدمات البلدية من خلال نشر الملاحظات في أحياء محافظة جدة، وبحسب إفادة الجهة المعنية بالمجسمات الجمالية وضعت لتجميل جدة، وخاصة الكورنيش والواجهة البحرية".

وتابع: "يعد تسلق هذه المجسمات من ضمن المخالفات المنوعة في الواجهة البحرية، والتي يترتب على مرتكبها إيقاع المخالفة من قبل نظام المراقبة ورجال الأمن؛ وذلك للحفاظ على الواجهة البحرية حيث يتم صيانتها بشكل دوري".

وكانت "سبق" وثقت قيام أطفال بتسلق مجسم كتب بآية قرآنية على كورنيش جدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمانة جدة" لـ"سبق": تسلق المجسمات الجمالية على الكورنيش "مخالفة"
سبق

أكدت أمانة محافظة جدة لـ"سبق" أن المجسمات الجمالية الموجودة على كورنيش جدة وضعت لتجميل الواجهة، وتلقى عناية واهتمامًا ومتابعة من قبل المراقبين، وذلك تعقيبًا على تقرير لـ"سبق" بعنوان "امتهان غير مقصود لمجسم آية قرآنية".

وقال مدير إدارة الاتصال المؤسسي والإعلام الرقمي محمد البقمي: "نشكر لكم المساهمة في تحسين الخدمات البلدية من خلال نشر الملاحظات في أحياء محافظة جدة، وبحسب إفادة الجهة المعنية بالمجسمات الجمالية وضعت لتجميل جدة، وخاصة الكورنيش والواجهة البحرية".

وتابع: "يعد تسلق هذه المجسمات من ضمن المخالفات المنوعة في الواجهة البحرية، والتي يترتب على مرتكبها إيقاع المخالفة من قبل نظام المراقبة ورجال الأمن؛ وذلك للحفاظ على الواجهة البحرية حيث يتم صيانتها بشكل دوري".

وكانت "سبق" وثقت قيام أطفال بتسلق مجسم كتب بآية قرآنية على كورنيش جدة.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
07:26 PM

"أمانة جدة" لـ"سبق": تسلق المجسمات الجمالية على الكورنيش "مخالفة"

"البقمي": يترتب على مرتكبها إيقاع المخالفة من قبل نظام المراقبة ورجال الأمن

A A A
أحمد العبدالله - جدة
4
1,049

أكدت أمانة محافظة جدة لـ"سبق" أن المجسمات الجمالية الموجودة على كورنيش جدة وضعت لتجميل الواجهة، وتلقى عناية واهتمامًا ومتابعة من قبل المراقبين، وذلك تعقيبًا على تقرير لـ"سبق" بعنوان "امتهان غير مقصود لمجسم آية قرآنية".

وقال مدير إدارة الاتصال المؤسسي والإعلام الرقمي محمد البقمي: "نشكر لكم المساهمة في تحسين الخدمات البلدية من خلال نشر الملاحظات في أحياء محافظة جدة، وبحسب إفادة الجهة المعنية بالمجسمات الجمالية وضعت لتجميل جدة، وخاصة الكورنيش والواجهة البحرية".

وتابع: "يعد تسلق هذه المجسمات من ضمن المخالفات المنوعة في الواجهة البحرية، والتي يترتب على مرتكبها إيقاع المخالفة من قبل نظام المراقبة ورجال الأمن؛ وذلك للحفاظ على الواجهة البحرية حيث يتم صيانتها بشكل دوري".

وكانت "سبق" وثقت قيام أطفال بتسلق مجسم كتب بآية قرآنية على كورنيش جدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,216
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,579
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,961
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,597

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة