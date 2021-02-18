أكدت أمانة محافظة جدة لـ"سبق" أن المجسمات الجمالية الموجودة على كورنيش جدة وضعت لتجميل الواجهة، وتلقى عناية واهتمامًا ومتابعة من قبل المراقبين، وذلك تعقيبًا على تقرير لـ"سبق" بعنوان "امتهان غير مقصود لمجسم آية قرآنية". وقال مدير إدارة الاتصال المؤسسي والإعلام الرقمي محمد البقمي: "نشكر لكم المساهمة في تحسين الخدمات البلدية من خلال نشر الملاحظات في أحياء محافظة جدة، وبحسب إفادة الجهة المعنية بالمجسمات الجمالية وضعت لتجميل جدة، وخاصة الكورنيش والواجهة البحرية". وتابع: "يعد تسلق هذه المجسمات من ضمن المخالفات المنوعة في الواجهة البحرية، والتي يترتب على مرتكبها إيقاع المخالفة من قبل نظام المراقبة ورجال الأمن؛ وذلك للحفاظ على الواجهة البحرية حيث يتم صيانتها بشكل دوري". وكانت "سبق" وثقت قيام أطفال بتسلق مجسم كتب بآية قرآنية على كورنيش جدة.

"أمانة جدة" لـ"سبق": تسلق المجسمات الجمالية على الكورنيش "مخالفة" أحمد العبدالله سبق 2021-02-18 أكدت أمانة محافظة جدة لـ"سبق" أن المجسمات الجمالية الموجودة على كورنيش جدة وضعت لتجميل الواجهة، وتلقى عناية واهتمامًا ومتابعة من قبل المراقبين، وذلك تعقيبًا على تقرير لـ"سبق" بعنوان "امتهان غير مقصود لمجسم آية قرآنية".



وقال مدير إدارة الاتصال المؤسسي والإعلام الرقمي محمد البقمي: "نشكر لكم المساهمة في تحسين الخدمات البلدية من خلال نشر الملاحظات في أحياء محافظة جدة، وبحسب إفادة الجهة المعنية بالمجسمات الجمالية وضعت لتجميل جدة، وخاصة الكورنيش والواجهة البحرية".



وتابع: "يعد تسلق هذه المجسمات من ضمن المخالفات المنوعة في الواجهة البحرية، والتي يترتب على مرتكبها إيقاع المخالفة من قبل نظام المراقبة ورجال الأمن؛ وذلك للحفاظ على الواجهة البحرية حيث يتم صيانتها بشكل دوري".



وكانت "سبق" وثقت قيام أطفال بتسلق مجسم كتب بآية قرآنية على كورنيش جدة.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442 07:26 PM

"أمانة جدة" لـ"سبق": تسلق المجسمات الجمالية على الكورنيش "مخالفة" "البقمي": يترتب على مرتكبها إيقاع المخالفة من قبل نظام المراقبة ورجال الأمن





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أكدت أمانة محافظة جدة لـ"سبق" أن المجسمات الجمالية الموجودة على كورنيش جدة وضعت لتجميل الواجهة، وتلقى عناية واهتمامًا ومتابعة من قبل المراقبين، وذلك تعقيبًا على تقرير لـ"سبق" بعنوان "امتهان غير مقصود لمجسم آية قرآنية".



وقال مدير إدارة الاتصال المؤسسي والإعلام الرقمي محمد البقمي: "نشكر لكم المساهمة في تحسين الخدمات البلدية من خلال نشر الملاحظات في أحياء محافظة جدة، وبحسب إفادة الجهة المعنية بالمجسمات الجمالية وضعت لتجميل جدة، وخاصة الكورنيش والواجهة البحرية".



وتابع: "يعد تسلق هذه المجسمات من ضمن المخالفات المنوعة في الواجهة البحرية، والتي يترتب على مرتكبها إيقاع المخالفة من قبل نظام المراقبة ورجال الأمن؛ وذلك للحفاظ على الواجهة البحرية حيث يتم صيانتها بشكل دوري".



وكانت "سبق" وثقت قيام أطفال بتسلق مجسم كتب بآية قرآنية على كورنيش جدة.