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"مرسول بارك" تلغي التذاكر الإلكترونية المجانية لمباراة النصر والاتفاق

حذرت من الشراء عبر السوق السوداء

قالت إدارة ملعب مرسول بارك إنها رصدت خلال الساعات الماضية تجاوزات من قِبل بعض الأشخاص بخصوص التذاكر الإلكترونية المجانية (للفئة العامة) التي قدمتها للمشجعين الراغبين في حضور مباراة النصر أمام الاتفاق غدًا الأحد.

وأعلنت أن دخول الجماهير سيكون عبر البوابات الإلكترونية بشكل مجاني دون الحاجة لوجود تذكرة، وأنها تعمل على ربط تذاكر المباريات في مرسول بارك بتطبيق توكلنا لمحاربة السوق السوداء للحد من التجاوزات.. مؤكدة في الوقت ذاته استمرار البيع لجماهير نادي الاتفاق وفئة (VIP) وفق ما أعلنته سابقًا عبر الموقع الإلكتروني لمرسول بارك فقط.

النصر الاتفاق الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"مرسول بارك" تلغي التذاكر الإلكترونية المجانية لمباراة النصر والاتفاق
سبق

قالت إدارة ملعب مرسول بارك إنها رصدت خلال الساعات الماضية تجاوزات من قِبل بعض الأشخاص بخصوص التذاكر الإلكترونية المجانية (للفئة العامة) التي قدمتها للمشجعين الراغبين في حضور مباراة النصر أمام الاتفاق غدًا الأحد.

وأعلنت أن دخول الجماهير سيكون عبر البوابات الإلكترونية بشكل مجاني دون الحاجة لوجود تذكرة، وأنها تعمل على ربط تذاكر المباريات في مرسول بارك بتطبيق توكلنا لمحاربة السوق السوداء للحد من التجاوزات.. مؤكدة في الوقت ذاته استمرار البيع لجماهير نادي الاتفاق وفئة (VIP) وفق ما أعلنته سابقًا عبر الموقع الإلكتروني لمرسول بارك فقط.

23 أكتوبر 2021 - 17 ربيع الأول 1443
11:06 PM

"مرسول بارك" تلغي التذاكر الإلكترونية المجانية لمباراة النصر والاتفاق

حذرت من الشراء عبر السوق السوداء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت إدارة ملعب مرسول بارك إنها رصدت خلال الساعات الماضية تجاوزات من قِبل بعض الأشخاص بخصوص التذاكر الإلكترونية المجانية (للفئة العامة) التي قدمتها للمشجعين الراغبين في حضور مباراة النصر أمام الاتفاق غدًا الأحد.

وأعلنت أن دخول الجماهير سيكون عبر البوابات الإلكترونية بشكل مجاني دون الحاجة لوجود تذكرة، وأنها تعمل على ربط تذاكر المباريات في مرسول بارك بتطبيق توكلنا لمحاربة السوق السوداء للحد من التجاوزات.. مؤكدة في الوقت ذاته استمرار البيع لجماهير نادي الاتفاق وفئة (VIP) وفق ما أعلنته سابقًا عبر الموقع الإلكتروني لمرسول بارك فقط.

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