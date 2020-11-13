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افتتاح فندق "نارسيس الحمراء" بمدينة جدة

يقدّم حزمة خدمات متكاملة لرفاهية الضيوف

افتتح فندق "نارسيس الحمراء" بمدينة جدة، الذي يقع في حي الحمراء على طريق الكورنيش مقابل نافورة الملك فهد مباشرة.

ويتميز الموقع الجديد بقربه من مكة المكرمة؛ حيث يبعد 60 كم عن المسجد الحرام، وسبعة كيلومترات عن مركز المدينة، وتحديدًا شارع التحلية، كما أنه قريب جدًا من أسواق حي البلد ومنطقة جدة التاريخية.

ويمنح "نارسس الحمراء" الفرصة للضيوف للتمتع بإقامة رائعة مليئة بالرفاهية والاسترخاء وفق أسلوب "نارسس" الفريد، في تقديم كافة الخدمات الراقية والفخمة بشكل لا متناهٍ.

ويوفر الفندق 88 وحدة جناح فاخر، من ضمنها جناح ملكي على مساحة 275 مترًا مربعًا؛ مما يمنح مساحة أوسع لراحة الضيوف، مع تصميمات جذابة.

ويضمّ الجناح الملكي غرفتي نوم؛ إحداهما بسرير كبير، مع إمكانية إضافة أو إلغاء غرفة مزدوجة، فضلاً عن توفر صالة طعام وصالون فاخر للجلوس، إضافة إلى أن الجناح يتميز بواجهة بحرية مطلة على البحر الأحمر، من خلال الواجهة الزجاجية الكاملة للجناح.

فندق نارسيس جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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افتتاح فندق "نارسيس الحمراء" بمدينة جدة
سبق

افتتح فندق "نارسيس الحمراء" بمدينة جدة، الذي يقع في حي الحمراء على طريق الكورنيش مقابل نافورة الملك فهد مباشرة.

ويتميز الموقع الجديد بقربه من مكة المكرمة؛ حيث يبعد 60 كم عن المسجد الحرام، وسبعة كيلومترات عن مركز المدينة، وتحديدًا شارع التحلية، كما أنه قريب جدًا من أسواق حي البلد ومنطقة جدة التاريخية.

ويمنح "نارسس الحمراء" الفرصة للضيوف للتمتع بإقامة رائعة مليئة بالرفاهية والاسترخاء وفق أسلوب "نارسس" الفريد، في تقديم كافة الخدمات الراقية والفخمة بشكل لا متناهٍ.

ويوفر الفندق 88 وحدة جناح فاخر، من ضمنها جناح ملكي على مساحة 275 مترًا مربعًا؛ مما يمنح مساحة أوسع لراحة الضيوف، مع تصميمات جذابة.

ويضمّ الجناح الملكي غرفتي نوم؛ إحداهما بسرير كبير، مع إمكانية إضافة أو إلغاء غرفة مزدوجة، فضلاً عن توفر صالة طعام وصالون فاخر للجلوس، إضافة إلى أن الجناح يتميز بواجهة بحرية مطلة على البحر الأحمر، من خلال الواجهة الزجاجية الكاملة للجناح.

13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
04:33 PM

افتتاح فندق "نارسيس الحمراء" بمدينة جدة

يقدّم حزمة خدمات متكاملة لرفاهية الضيوف

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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افتتح فندق "نارسيس الحمراء" بمدينة جدة، الذي يقع في حي الحمراء على طريق الكورنيش مقابل نافورة الملك فهد مباشرة.

ويتميز الموقع الجديد بقربه من مكة المكرمة؛ حيث يبعد 60 كم عن المسجد الحرام، وسبعة كيلومترات عن مركز المدينة، وتحديدًا شارع التحلية، كما أنه قريب جدًا من أسواق حي البلد ومنطقة جدة التاريخية.

ويمنح "نارسس الحمراء" الفرصة للضيوف للتمتع بإقامة رائعة مليئة بالرفاهية والاسترخاء وفق أسلوب "نارسس" الفريد، في تقديم كافة الخدمات الراقية والفخمة بشكل لا متناهٍ.

ويوفر الفندق 88 وحدة جناح فاخر، من ضمنها جناح ملكي على مساحة 275 مترًا مربعًا؛ مما يمنح مساحة أوسع لراحة الضيوف، مع تصميمات جذابة.

ويضمّ الجناح الملكي غرفتي نوم؛ إحداهما بسرير كبير، مع إمكانية إضافة أو إلغاء غرفة مزدوجة، فضلاً عن توفر صالة طعام وصالون فاخر للجلوس، إضافة إلى أن الجناح يتميز بواجهة بحرية مطلة على البحر الأحمر، من خلال الواجهة الزجاجية الكاملة للجناح.

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