الرئيس اللبناني ورئيس "الأمة الجزائري" يصلان تونس

للمشاركة في مؤتمر القمة العربية في دورته الـ30

يشارك رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون مترئساً وفد بلاده في مؤتمر القمة العربية، في دورته 30 التي تُعقد في العاصمة التونسية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أنه من المقرر أن يلقي الرئيس "عون" كلمة لبنان في القمة التي تبدأ أعمالها غداً الأحد، كما سيلتقي عدداً من رؤساء الوفود المشاركين في القمة.

من جهة أخرى، وصل رئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح اليوم إلى العاصمة التونسية ليترأس وفد بلاده في أعمال القمة العربية الـ30 التي تعقد غداً.

وكانت الجزائر قد شاركت أمس في أعمال اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، ممثلة بنائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة.