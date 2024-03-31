النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرئيس اللبناني ورئيس "الأمة الجزائري" يصلان تونس

للمشاركة في مؤتمر القمة العربية في دورته الـ30

يشارك رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون مترئساً وفد بلاده في مؤتمر القمة العربية، في دورته 30 التي تُعقد في العاصمة التونسية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أنه من المقرر أن يلقي الرئيس "عون" كلمة لبنان في القمة التي تبدأ أعمالها غداً الأحد، كما سيلتقي عدداً من رؤساء الوفود المشاركين في القمة.

من جهة أخرى، وصل رئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح اليوم إلى العاصمة التونسية ليترأس وفد بلاده في أعمال القمة العربية الـ30 التي تعقد غداً.

وكانت الجزائر قد شاركت أمس في أعمال اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، ممثلة بنائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة.

الملك سلمان في تونس قمة تونس القمة العربية الـ30 القمة العربية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرئيس اللبناني ورئيس "الأمة الجزائري" يصلان تونس
سبق

يشارك رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون مترئساً وفد بلاده في مؤتمر القمة العربية، في دورته 30 التي تُعقد في العاصمة التونسية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أنه من المقرر أن يلقي الرئيس "عون" كلمة لبنان في القمة التي تبدأ أعمالها غداً الأحد، كما سيلتقي عدداً من رؤساء الوفود المشاركين في القمة.

من جهة أخرى، وصل رئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح اليوم إلى العاصمة التونسية ليترأس وفد بلاده في أعمال القمة العربية الـ30 التي تعقد غداً.

وكانت الجزائر قد شاركت أمس في أعمال اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، ممثلة بنائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة.

30 مارس 2019 - 23 رجب 1440
03:34 PM
اخر تعديل
31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
08:55 AM

الرئيس اللبناني ورئيس "الأمة الجزائري" يصلان تونس

للمشاركة في مؤتمر القمة العربية في دورته الـ30

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
0
4,476

يشارك رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون مترئساً وفد بلاده في مؤتمر القمة العربية، في دورته 30 التي تُعقد في العاصمة التونسية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أنه من المقرر أن يلقي الرئيس "عون" كلمة لبنان في القمة التي تبدأ أعمالها غداً الأحد، كما سيلتقي عدداً من رؤساء الوفود المشاركين في القمة.

من جهة أخرى، وصل رئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح اليوم إلى العاصمة التونسية ليترأس وفد بلاده في أعمال القمة العربية الـ30 التي تعقد غداً.

وكانت الجزائر قد شاركت أمس في أعمال اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، ممثلة بنائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
19,870
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,142
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,033
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,850

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي
تسريبات "الصرف" السياسي..!

تسريبات "الصرف" السياسي..!

عبدالغني الشيخ
كيف تصنع هيبتك؟

كيف تصنع هيبتك؟

صالح المسلّم
صناعة النفوذ

صناعة النفوذ

سلطان رديف
المستحيل.. ليس اتحاديًّا

المستحيل.. ليس اتحاديًّا

وحيد بغدادي
تحت الرماد وميض نار

تحت الرماد وميض نار

محمد الحيدر

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة