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رويترز: "الاتحاد الأوروبي" سيمنح "أرامكو" موافقة غير مشروطة للاستحواذ على "سابك"

لتوسيع أعمالها.. وتتمثّل في شراء نسبة 70% من الشركة بـ69 مليار دولار

كشفت مصادر مطلعة، أمس، نقلًا عن رويترز؛ أن هيئة مكافحة الاحتكار الأوروبي، ستمنح شركة "أرامكو" موافقة غير مشروطة فيما يخص صفقتها مع شركة "سابك"، موضحة أنه من الممكن أن تحصل "أرامكو"، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، على موافقة غير مشروطة من الهيئة على شراء نسبة 70% من الشركة السعودية للصناعات البتروكيماويات "سابك"، بمبلغ 69 مليار دولار.

وكانت "أرامكو" أعلنت عن هذه الصفقة في شهر مارس من العام الماضي، وتهدف من خلال هذه الخطوة إلى تنويع أعمالها والتوسع في مجالات التكرير والبتروكيماويات.

جدير بالذكر أن "سابك" تعد رابع أكبر مجموعة في العالم للبتروكيماويات، وتعمل في أكثر من 50 دولة.

أرامكو سابك

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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رويترز: "الاتحاد الأوروبي" سيمنح "أرامكو" موافقة غير مشروطة للاستحواذ على "سابك"
سبق

كشفت مصادر مطلعة، أمس، نقلًا عن رويترز؛ أن هيئة مكافحة الاحتكار الأوروبي، ستمنح شركة "أرامكو" موافقة غير مشروطة فيما يخص صفقتها مع شركة "سابك"، موضحة أنه من الممكن أن تحصل "أرامكو"، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، على موافقة غير مشروطة من الهيئة على شراء نسبة 70% من الشركة السعودية للصناعات البتروكيماويات "سابك"، بمبلغ 69 مليار دولار.

وكانت "أرامكو" أعلنت عن هذه الصفقة في شهر مارس من العام الماضي، وتهدف من خلال هذه الخطوة إلى تنويع أعمالها والتوسع في مجالات التكرير والبتروكيماويات.

جدير بالذكر أن "سابك" تعد رابع أكبر مجموعة في العالم للبتروكيماويات، وتعمل في أكثر من 50 دولة.

22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
11:56 AM

رويترز: "الاتحاد الأوروبي" سيمنح "أرامكو" موافقة غير مشروطة للاستحواذ على "سابك"

لتوسيع أعمالها.. وتتمثّل في شراء نسبة 70% من الشركة بـ69 مليار دولار

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محمد البقمي - الرياض
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كشفت مصادر مطلعة، أمس، نقلًا عن رويترز؛ أن هيئة مكافحة الاحتكار الأوروبي، ستمنح شركة "أرامكو" موافقة غير مشروطة فيما يخص صفقتها مع شركة "سابك"، موضحة أنه من الممكن أن تحصل "أرامكو"، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، على موافقة غير مشروطة من الهيئة على شراء نسبة 70% من الشركة السعودية للصناعات البتروكيماويات "سابك"، بمبلغ 69 مليار دولار.

وكانت "أرامكو" أعلنت عن هذه الصفقة في شهر مارس من العام الماضي، وتهدف من خلال هذه الخطوة إلى تنويع أعمالها والتوسع في مجالات التكرير والبتروكيماويات.

جدير بالذكر أن "سابك" تعد رابع أكبر مجموعة في العالم للبتروكيماويات، وتعمل في أكثر من 50 دولة.

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