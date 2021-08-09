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البرازيل تسجل 13893 إصابة و399 وفاة جديدة بـ"كوفيد-19"

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الأحد، تسجيل 13893 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و399 وفاة بسبب كوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مقابل 43033 إصابة و990 وفاة في اليوم السابق.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن البرازيل سجلت حتى الآن 20 مليونًا و165672 إصابة منذ ظهور الجائحة؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 563151 حالة.

وتحتل البرازيل حاليًا المركز الثالث في عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، بعد الولايات المتحدة والهند، كما تحتل المركز الثاني عالميًّا بعد الولايات المتحدة في عدد الوفيات.

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البرازيل تسجل 13893 إصابة و399 وفاة جديدة بـ"كوفيد-19"
سبق

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الأحد، تسجيل 13893 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و399 وفاة بسبب كوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مقابل 43033 إصابة و990 وفاة في اليوم السابق.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن البرازيل سجلت حتى الآن 20 مليونًا و165672 إصابة منذ ظهور الجائحة؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 563151 حالة.

وتحتل البرازيل حاليًا المركز الثالث في عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، بعد الولايات المتحدة والهند، كما تحتل المركز الثاني عالميًّا بعد الولايات المتحدة في عدد الوفيات.

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
08:29 AM

البرازيل تسجل 13893 إصابة و399 وفاة جديدة بـ"كوفيد-19"

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الأحد، تسجيل 13893 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و399 وفاة بسبب كوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مقابل 43033 إصابة و990 وفاة في اليوم السابق.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن البرازيل سجلت حتى الآن 20 مليونًا و165672 إصابة منذ ظهور الجائحة؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 563151 حالة.

وتحتل البرازيل حاليًا المركز الثالث في عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، بعد الولايات المتحدة والهند، كما تحتل المركز الثاني عالميًّا بعد الولايات المتحدة في عدد الوفيات.

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