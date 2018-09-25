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سفارة المملكة في الولايات المتحدة تحتفي باليوم الوطني الـ 91

إقامة عدد من الفعاليات المعبّرة عن المناسبة

أقامت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الأمريكية واشنطن، احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة، بحضور نائب رئيس البعثة سامر بن إبراهيم الخراشي؛ ورؤساء الملحقيات التابعة للسفارة، والمكاتب السعودية في أمريكا.

وتخلل الحفل إقامة عددٍ من الفعاليات المعبّرة عن هذه المناسبة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفارة المملكة في الولايات المتحدة تحتفي باليوم الوطني الـ 91
سبق

أقامت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الأمريكية واشنطن، احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة، بحضور نائب رئيس البعثة سامر بن إبراهيم الخراشي؛ ورؤساء الملحقيات التابعة للسفارة، والمكاتب السعودية في أمريكا.

وتخلل الحفل إقامة عددٍ من الفعاليات المعبّرة عن هذه المناسبة.

25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
10:25 AM

سفارة المملكة في الولايات المتحدة تحتفي باليوم الوطني الـ 91

إقامة عدد من الفعاليات المعبّرة عن المناسبة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أقامت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الأمريكية واشنطن، احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة، بحضور نائب رئيس البعثة سامر بن إبراهيم الخراشي؛ ورؤساء الملحقيات التابعة للسفارة، والمكاتب السعودية في أمريكا.

وتخلل الحفل إقامة عددٍ من الفعاليات المعبّرة عن هذه المناسبة.

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