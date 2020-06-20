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الزواج في زمن الكورونا.. شاب يقيم حفل زفافه عبر "أنستقرام".. تابع القصة

امتثالاً للإجراءات الاحترازية بحضور 400 شخص عبر البث المباشر فقط

أقام شاب بمكة المكرمة، حفل زواجه مساء الجمعة، عبر "أنستقرام"، في خطوة فريدة من نوعها؛ وذلك امتثالاً للإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وتعود قصة الزواج الفريد من نوعه، بعدما وجّه الشاب عبدالرحمن عبدالوهاب، أصدقاءه وأقاربه وزملاءه؛ دعوة لحضور زواجه مساء اليوم عن طريق "أنستقرام" حيث بدأ الزواج باستقبال جميع المهنئين بهذه المناسبة عبر البث المباشر بواسطة "أنستقرام" فقط.

وأشار العريس "عبدالرحمن" في اتصال هاتفي مع "سبق" أنه كان مقرراً زواجه في هذه الأيام قبل انتشار الفيروس، وبعد أن اتفق مع أهل العروس على إقامة الزواج عن بعد في ظل أزمة كورونا، رأى أن مشاركة المدعوين في موعد زواجه المُسبق من أصدقاء وأقارب وزملاء؛ عبر البث المباشر لمشاركته الفرحة عن بعد دون الحاجة للحضور، ومن مبدأ تطبيق التباعد الاجتماعي امتثالاً للتعليمات الرامية إلى سلامة الجميع من الفيروس.

ولفت إلى أنه أقام زواجه دون حضور أي شخص حتى من أفراد عائلته وأهل العروس؛ الذين اقتصر حضورهم مثل غيرهم عن طريق البث المباشر؛ فيما تم تخصيص وقت لاستقبال التهاني والتبريكات عبر رابط "الأنستقرام" المخصص لهذا الغرض واستمر أكثر من ساعتين، من داخل شقته، حيث تجاوز الحضور أكثر من 200 شخص بما فيهم أهله وأهل العروس.

وأوضح أنه عقب البث انتقل إلى منزل أهل العروس حسب الاتفاق بينهما بعد انتهاء مراسم الزواج الافتراضي؛ تمهيداً للانتقال إلى منزلهما بمدينة ثول.

وختم "عبدالرحمن" تصريحه بقوله: اكتملت فرحتي هذا المساء بزواجي الاستثنائي وبمشاركة الأصدقاء والأحبة والأهل عن بعد، داعياً أقرانه الشباب إلى عدم المبالغة في التكاليف والاستفادة من الزواجات المختصرة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الزواج في زمن الكورونا.. شاب يقيم حفل زفافه عبر "أنستقرام".. تابع القصة
سبق

أقام شاب بمكة المكرمة، حفل زواجه مساء الجمعة، عبر "أنستقرام"، في خطوة فريدة من نوعها؛ وذلك امتثالاً للإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وتعود قصة الزواج الفريد من نوعه، بعدما وجّه الشاب عبدالرحمن عبدالوهاب، أصدقاءه وأقاربه وزملاءه؛ دعوة لحضور زواجه مساء اليوم عن طريق "أنستقرام" حيث بدأ الزواج باستقبال جميع المهنئين بهذه المناسبة عبر البث المباشر بواسطة "أنستقرام" فقط.

وأشار العريس "عبدالرحمن" في اتصال هاتفي مع "سبق" أنه كان مقرراً زواجه في هذه الأيام قبل انتشار الفيروس، وبعد أن اتفق مع أهل العروس على إقامة الزواج عن بعد في ظل أزمة كورونا، رأى أن مشاركة المدعوين في موعد زواجه المُسبق من أصدقاء وأقارب وزملاء؛ عبر البث المباشر لمشاركته الفرحة عن بعد دون الحاجة للحضور، ومن مبدأ تطبيق التباعد الاجتماعي امتثالاً للتعليمات الرامية إلى سلامة الجميع من الفيروس.

ولفت إلى أنه أقام زواجه دون حضور أي شخص حتى من أفراد عائلته وأهل العروس؛ الذين اقتصر حضورهم مثل غيرهم عن طريق البث المباشر؛ فيما تم تخصيص وقت لاستقبال التهاني والتبريكات عبر رابط "الأنستقرام" المخصص لهذا الغرض واستمر أكثر من ساعتين، من داخل شقته، حيث تجاوز الحضور أكثر من 200 شخص بما فيهم أهله وأهل العروس.

وأوضح أنه عقب البث انتقل إلى منزل أهل العروس حسب الاتفاق بينهما بعد انتهاء مراسم الزواج الافتراضي؛ تمهيداً للانتقال إلى منزلهما بمدينة ثول.

وختم "عبدالرحمن" تصريحه بقوله: اكتملت فرحتي هذا المساء بزواجي الاستثنائي وبمشاركة الأصدقاء والأحبة والأهل عن بعد، داعياً أقرانه الشباب إلى عدم المبالغة في التكاليف والاستفادة من الزواجات المختصرة.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
12:37 AM

الزواج في زمن الكورونا.. شاب يقيم حفل زفافه عبر "أنستقرام".. تابع القصة

امتثالاً للإجراءات الاحترازية بحضور 400 شخص عبر البث المباشر فقط

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أقام شاب بمكة المكرمة، حفل زواجه مساء الجمعة، عبر "أنستقرام"، في خطوة فريدة من نوعها؛ وذلك امتثالاً للإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وتعود قصة الزواج الفريد من نوعه، بعدما وجّه الشاب عبدالرحمن عبدالوهاب، أصدقاءه وأقاربه وزملاءه؛ دعوة لحضور زواجه مساء اليوم عن طريق "أنستقرام" حيث بدأ الزواج باستقبال جميع المهنئين بهذه المناسبة عبر البث المباشر بواسطة "أنستقرام" فقط.

وأشار العريس "عبدالرحمن" في اتصال هاتفي مع "سبق" أنه كان مقرراً زواجه في هذه الأيام قبل انتشار الفيروس، وبعد أن اتفق مع أهل العروس على إقامة الزواج عن بعد في ظل أزمة كورونا، رأى أن مشاركة المدعوين في موعد زواجه المُسبق من أصدقاء وأقارب وزملاء؛ عبر البث المباشر لمشاركته الفرحة عن بعد دون الحاجة للحضور، ومن مبدأ تطبيق التباعد الاجتماعي امتثالاً للتعليمات الرامية إلى سلامة الجميع من الفيروس.

ولفت إلى أنه أقام زواجه دون حضور أي شخص حتى من أفراد عائلته وأهل العروس؛ الذين اقتصر حضورهم مثل غيرهم عن طريق البث المباشر؛ فيما تم تخصيص وقت لاستقبال التهاني والتبريكات عبر رابط "الأنستقرام" المخصص لهذا الغرض واستمر أكثر من ساعتين، من داخل شقته، حيث تجاوز الحضور أكثر من 200 شخص بما فيهم أهله وأهل العروس.

وأوضح أنه عقب البث انتقل إلى منزل أهل العروس حسب الاتفاق بينهما بعد انتهاء مراسم الزواج الافتراضي؛ تمهيداً للانتقال إلى منزلهما بمدينة ثول.

وختم "عبدالرحمن" تصريحه بقوله: اكتملت فرحتي هذا المساء بزواجي الاستثنائي وبمشاركة الأصدقاء والأحبة والأهل عن بعد، داعياً أقرانه الشباب إلى عدم المبالغة في التكاليف والاستفادة من الزواجات المختصرة.

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