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سفارة المملكة في البوسنة والهرسك تهيب بالمواطنين سرعة التواصل معها لترتيب عودتهم

تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمنع انتشار كورونا

أهابت سفارة المملكة في البوسنة والهرسك بجميع المواطنين الموجودين في كل من (البوسنة والهرسك، وجمهورية كرواتيا، وجمهورية صربيا) الذين واجهوا صعوبة في العودة إلى المملكة سرعة التواصل مع السفارة في سراييفو، وذلك لترتيب عودتهم إلى المملكة, تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد وحرصًا على سلامة مواطنيها.

ودعت السفارة المواطنين السعوديين إلى ضرورة توخي الحذر والتقيد بالتعليمات والإرشادات الصادرة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في فيدرالية البوسنة والهرسك لتجنب التعرض لفيروس كورونا الجديد (COVID-19).

سفارة المملكة في البوسنة والهرسك فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفارة المملكة في البوسنة والهرسك تهيب بالمواطنين سرعة التواصل معها لترتيب عودتهم
سبق

أهابت سفارة المملكة في البوسنة والهرسك بجميع المواطنين الموجودين في كل من (البوسنة والهرسك، وجمهورية كرواتيا، وجمهورية صربيا) الذين واجهوا صعوبة في العودة إلى المملكة سرعة التواصل مع السفارة في سراييفو، وذلك لترتيب عودتهم إلى المملكة, تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد وحرصًا على سلامة مواطنيها.

ودعت السفارة المواطنين السعوديين إلى ضرورة توخي الحذر والتقيد بالتعليمات والإرشادات الصادرة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في فيدرالية البوسنة والهرسك لتجنب التعرض لفيروس كورونا الجديد (COVID-19).

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
07:35 PM

سفارة المملكة في البوسنة والهرسك تهيب بالمواطنين سرعة التواصل معها لترتيب عودتهم

تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمنع انتشار كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أهابت سفارة المملكة في البوسنة والهرسك بجميع المواطنين الموجودين في كل من (البوسنة والهرسك، وجمهورية كرواتيا، وجمهورية صربيا) الذين واجهوا صعوبة في العودة إلى المملكة سرعة التواصل مع السفارة في سراييفو، وذلك لترتيب عودتهم إلى المملكة, تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد وحرصًا على سلامة مواطنيها.

ودعت السفارة المواطنين السعوديين إلى ضرورة توخي الحذر والتقيد بالتعليمات والإرشادات الصادرة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في فيدرالية البوسنة والهرسك لتجنب التعرض لفيروس كورونا الجديد (COVID-19).

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