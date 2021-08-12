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الجمعية الأولى في عهد "مسلي".. النصر يعلن عن اجتماعه الأول

حدّدت إدارة نادي النصر، الأحد المقبل، موعدًا لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية، لمناقشة العديد من القضايا والملفات التي تخصّ النادي ومستقبله خلال الفترة المقبلة.

وأشار النادي إلى أن الجمعية العمومية ستعقد عن بُعد في السابعة والنصف مساء، عن طريق منصة إلكترونية سيتم تزويد أعضاء الجمعية بتفاصيلها، طبقًا لبيان النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي.

وستناقش الإدارة النصراوية التقرير المالي المعتمد، وعرض الالتزامات المالية على النادي، إضافة إلى عرض الميزانية التقديرية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الجمعية الأولى في عهد "مسلي".. النصر يعلن عن اجتماعه الأول
سبق

حدّدت إدارة نادي النصر، الأحد المقبل، موعدًا لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية، لمناقشة العديد من القضايا والملفات التي تخصّ النادي ومستقبله خلال الفترة المقبلة.

وأشار النادي إلى أن الجمعية العمومية ستعقد عن بُعد في السابعة والنصف مساء، عن طريق منصة إلكترونية سيتم تزويد أعضاء الجمعية بتفاصيلها، طبقًا لبيان النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي.

وستناقش الإدارة النصراوية التقرير المالي المعتمد، وعرض الالتزامات المالية على النادي، إضافة إلى عرض الميزانية التقديرية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
04:10 PM

الجمعية الأولى في عهد "مسلي".. النصر يعلن عن اجتماعه الأول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حدّدت إدارة نادي النصر، الأحد المقبل، موعدًا لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية، لمناقشة العديد من القضايا والملفات التي تخصّ النادي ومستقبله خلال الفترة المقبلة.

وأشار النادي إلى أن الجمعية العمومية ستعقد عن بُعد في السابعة والنصف مساء، عن طريق منصة إلكترونية سيتم تزويد أعضاء الجمعية بتفاصيلها، طبقًا لبيان النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي.

وستناقش الإدارة النصراوية التقرير المالي المعتمد، وعرض الالتزامات المالية على النادي، إضافة إلى عرض الميزانية التقديرية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

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