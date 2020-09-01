النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمير تبوك" يستقبل رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية باللقاء الأسبوعي

ناقش عددًا من الموضوعات التي تهم أهالي المنطقة في مختلف المجالات

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز في اللقاء الأسبوعي مساء أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، في القصر الحكومي.

وفي بداية الاستقبال الذي حضره وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، رحّب الأمير فهد بن سلطان بالجميع؛ متناولًا في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات؛ سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يُديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء.

الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمير تبوك" يستقبل رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية باللقاء الأسبوعي
سبق

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز في اللقاء الأسبوعي مساء أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، في القصر الحكومي.

وفي بداية الاستقبال الذي حضره وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، رحّب الأمير فهد بن سلطان بالجميع؛ متناولًا في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات؛ سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يُديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
10:52 AM

"أمير تبوك" يستقبل رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية باللقاء الأسبوعي

ناقش عددًا من الموضوعات التي تهم أهالي المنطقة في مختلف المجالات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
1
1,370

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز في اللقاء الأسبوعي مساء أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، في القصر الحكومي.

وفي بداية الاستقبال الذي حضره وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، رحّب الأمير فهد بن سلطان بالجميع؛ متناولًا في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات؛ سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يُديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,397
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,614
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,947
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,139

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة
ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة